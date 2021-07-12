رابط نتائج التاسع سوريا 2021 وزارة التربية إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي عبر moed.gov.sy

رابط نتائج التاسع سوريا 2021 لإعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على مؤشر البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث ينتظر أكثر من 280 ألف طالب وطالبة قد أدوا امتحانات نهاية العام 2021، الإعلان عن نتائج شهادة التاسع التي تمت الامتحانات الخاصة بها وسط ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قامت وزارة التربية السورية بتفعيل العديد من الإجراءات الوقائية أثناء الامتحانات للحفاظ على سلامة الجميع، هذا وقد أعلنت الوزارة في وقت سابق نتائج البكالوريا السورية 2021 إلكترونياً، ضمن خطة الوزارة في تفعيل النظام الإلكتروني لاستخراج النتائج لمختلف المراحل، منعاً للاختلاط والتزاحم وقت ظهور النتائج بالمدارس والمؤسسات التعليمية وتوفيراً للوقت والمجهود في التنقل.

الدخول على موقع وزارة التربية السورية “moed.gov.sy“.

أو تحميل تطبيق النتائج الامتحانية.

كتابة رقم الاكتتاب للطالب.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

استخراج نتائج التاسع 2021 إلكترونياً

موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

أكدت وزارة التربية السورية على أن ما يتم تداوله عن تحديد موعد إعلان نتائج التاسع 2021 غير صحيح، ونوهة على ضرورة متابعة أخبار النتائج من المصادر الموثوق فيها والرسمية على رأسها موقع الوزارة، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” المتخصص في نقل الأخبار الصحيحة والدقيقة، نتابع أخر أخبار نتيجة التاسع ونعرضها لكم أول بأول من مصادرها الرسمية، فما زال العمل جاري في لجان التصحيح ورصد الدرجات لتجهيز النتيجة وقت الانتهاء فعلياً من كافة مراحلها، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع على الأكثر.

نتائج التاسع في سوريا 2021

تعتبر نتائج التاسع بسوريا من أهم النتائج التي يمر بها الطالب أو الطالبة.

فهي مرحلة مهمة في حياة الطالب التعليمية وينتقل بعدها لمرحلة البكالوريا المؤهلة للدخول للمرحلة الجامعية.

حيث يكتسب الطالب بمرحلة التعليم الأساسي العديد من الخبرات والمهارات التي تساعده في حياته العلمية المستقبلية.

وزارة التربية السورية

تعمل وزارة التربية السورية جاهدةً على إجراء الامتحانات والإعلان عن نتائجها دون عقبات، بالرغم من الوضع الراهن الذي تمر به البلاد والعالم من انتشار فيروس كوفيد 19، وتأثير ذلك على العام الدراسي وحضور الطلاب للمدارس، فكان التفكير في نظام التعليم عن بُعد هو الحل الأمثل للوصول بالعام الدراسي لبر الأمان دون حدوث إصابات بين الطلاب أو القائمين على العملية التعليمية.