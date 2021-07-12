فيديو : كيف تعلمت بني مصطفى الوقوف أمام الكاميرا .. ورشة تمكين المرأة اعلاميا وملتقى البرلمانيات

دوت الخليج : قدمت النائب السابق وفاء بني مصطفى من مؤسسة مسارات الاردنية تجربتها مع الاعلام لملتقى البرلمانيات الاردنيات في شرح للأسلوب والطريقة التي يفضل أن يتمتع بها النائب او المسؤول أو غيرهما إذاما استدعته الحوادث والاحداث إلى الوقوف أمام وسائل الإعلام المختلفة ، وخاصة المرئية منها التي تحوز على نصيب الأسد من إطلالات المسؤولين في عصر الأنترنت والسوشال ميديا .

وردت بني مصطفى على العديد من الاسئلة التي طرحتها السيدات النواب عضوات الملتقى ، خاصة وأنهن لا زلن في طور الخبرة والتعلم ويسعين للإستفادة من تجارب من سبقهن في هذا المجال .

جاء ذلك عقب بدء أعمال ورشة " تمكين المرأة السياسية اعلاميا " التي افتتحت في مجلس النواب مؤخرا تحت رعاية رئيس مجلس النواب النائب المحامي عبد المنعم العودات وبحضور وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ووزيرة الاعلام الأسبق جمانة غنيمات والنائب السابق وفاء بني مصطفى وهي الورشة التي عقدها ملتقى البرلمانيات الاردنيات برئاسة النائب ميادة شريم وحضور عضوات الملتقى بمبادرة من مؤسسة مسارات الاردنية ومؤسسة فريدريش إيبرت .

المدينة نيوز سجلت كلمة بني مصطفى وردها على الأسئلة ، منوهين إلى أن بث اللقاء كاملا سيتم لاحقا ..

شاهد بني مصطفى في ورشة تمكين المرأة اعلاميا :

صور :



المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا