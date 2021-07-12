الصين تتصدى لسفينة حربية أمريكية وتطالب واشنطن بوقف استفزازاتها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، طالب قيادة الجناح الجنوبى بجيش التحرير الشعبى الصينى "الولايات المتحدة على الوقف الفورى لمثل هذه الأعمال الاستفزازية"، حسبما جاء فى بيان رسمى.
وفى بيان له، قال المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبى بالجيش الصينى، تيان جونلى، إن الجيش الصينى أطلق تحذيراً للمدمرة الأمريكية "يو إس إس بنفولد" وطالبها بالمغادرة بعد دخولها المياه المحيطة بجزر باراسيل فى بحر الصين الجنوبى، اليوم الإثنين، دون إذن من الحكومة الصينية.
وشدد تيان على أن الخطوة الأمريكية تنتهك بشدة سيادة الصين وأمنها، وتلحق ضرراً خطيراً بالسلام والاستقرار فى بحر الصين الجنوبى.
وتابع المسؤول الصينى: "تعارض الصين بشدة الخطوة الأمريكية، وتحث الولايات المتحدة على وقف الأنشطة الاستفزازية، وأن تقوم بالسيطرة الصارمة على أنشطتها العسكرية فى البحر والجو".
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