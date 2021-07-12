عاجل.. بدء جلسة النطق بالحكم فى قضية الفتنة بالأردن

جدة - نرمين السيد - ووجه مدعى عام أمن الدولة فى الأردن تهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسى القائم فى المملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

كما وجه المدعى العام تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطى المواد المخدرة للمتهم الثانى فى قضية الفتنة الشريف عبد الرحمن حسن بن زيد.

يشار إلى أن المتهمين أوقفا على ذمة التحقيقات منذ شهر أبريل الماضي، بعد جهود أمنية مكثفة أدت للإطاحة بمشروع من شأنه إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار فى المملكة.

وشملت التهم الموجهة إلى باسم عوض الله، والشريف حسن القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة.