مريم الصادق: السودان يدرس اتفاقية إنشاء مركز لوجستى روسى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت المهدى: "موضوع مركز الدعم اللوجستى هو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكرى فى العام 2019، ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد، وعملية المصادقة على أى اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعى".

وتابعت وزيرة الخارجية السودانية، أنه "فى غياب المجلس حالياً، تتم ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معا: المجلس السيادي ومجلس الوزراء".

وأوضحت "هذه هى العملية التى تتم حاليًا مع كل الاتفاقيات الدولية التى لم تتم المصادقة عليها بعد، وليس فقط مع الاتفاقيات مع الجانب الروسى".

وحول مستقبل الشركات الروسية فى السودان، أشارت الوزيرة السودانية إلى أن "الشركات الروسية ستستمر فى عملها فى المجالات التى تعمل فيها، بل نحن نروج لاستقدام المزيد من الشركات والبنوك والاستثمارات الروسية للسودان، لأن ذلك يؤسس لمصالح مشتركة بين البلدين".