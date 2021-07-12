عاجل.. الحكم على المتهمين فى قضية الفتنة بالسجن 15 عاما

جدة - نرمين السيد - وعقدت محكمة أمن الدولة، جلسة النطق بالحكم فى الدعوى المتعارف عليها باسم "قضية الفتنة"، التى يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد. وتلا رئيس المحكمة المقدم القاضى العسكرى موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، الذى قال إن "أركان التجريم فى قضية الفتنة كاملة ومتحققة وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامى لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك".

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