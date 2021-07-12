احصل حالا.. تفعيل رابط نتائج التاسع سوريا 2021 حسب رقم الاكتتاب وحسب الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب عبر وزارة التربية

يستعرض لكم موقعنا، رابط نتائج التاسع 2021 في سوريا، ينتظر كثير من طلاب الصف التاسع الدورة الأولى، الموعد الرسمي الذي ستعلن فيه وزارة التربية السورية عن نتائج التاسع، وكان طلاب التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية انتهوا من أداء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني الشهر الماضي، ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن نتائج التاسع 2021 برقم الاكتتاب خلال الأيام القليلة القادمة، وقد جرت أعمال تصحيح درجات الطلاب في الكنترولات بشكل سريع مع مراعاة أن يأخذ كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان، ويستطيع الطلاب معرفة درجات نتائج التاسع 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب.

موعد نتائج التاسع 2021 في سوريا

تداولت العديد من الحسابات عبر موقع الفيس بوك، بيان لوزارة التربية السورية، حيث أكدت فيه بأن نتائج الصف التاسع ستظهر في الأيام المقبلة مؤكد بأن الإعلان النهائي عن ظهور النتيجة سيكون قبل تاريخ 16 يوليو 2021، وأشارت إلى أن الطالب يستطيع الحصول والتعرف على النتيجة الخاصة بها باحدى طريقتين، الأولى من خلال رابط موقع وزارة التعليم نتائج التاسع، والطريق الثانية عن طريق تطبيق النتائج المتاح تحميله عبر متجر جوجل بلاي، كما يمكن للطالب الاستعلام عن نتائج التاسع حسب الاسم ثلاثي وحسب رقم الاكتتاب.

نتائج التاسع 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب

أرجع وزير التربية السوري التأخر في إعلان نتائج الاعدادية الشرعية وشهادة التعليم الأساسي، إلى أن الوزارة عجلت بالاعلان عن ظهور نتائج البكالوريا، وأضاف سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب في كافة المدارس في جميع المحافظات السورية في مؤتمر سيتم انعقاده بحضور شخصيات رفيعة المستوى، كما ستم الاعلان في نفس الوقت عن نتائج التاسع 2021.

رابط نتائج التاسع 2021 في سوريا

يوفر لكم ثقفني، كافة الخطوات المطلوبة من أجل الحصول على درجات الصف التاسع في سوريا للعام الدراسي 2021، حيث يجب على الطالب الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية الرسمي على شبكة الانترنت، ومن ثم اتباع هذه الخطوات خطوة خطوة مع مراعاة إدخال البيانات بشكل صحيح ودقيق لكي تظهر النتيجة فور إعلان الوزارة عن ظهور نتائج التاسع 2021.

أولا وفي البداية يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية السورية من خلال الرابط التالي هنا. ثانيا بعد الدخول يقوم الطالب بادخال الاسم. ثالثا أدخل رقم الاكتتاب في المكان المخصص. رابعا وأخيرا قم بالضغط على أيقونة ابدا البحث لتظهر لك نتيجتك.

يمكن الاستعلام عن نتائج التاسع 2021، عبر تطبيق النتائج التابع لوزارة التربية السورية، حيث يقوم الطالب بتحميل التطبيق عبر هاتفه المحمول، ومن بعد انتهاء التحميل قم بعملية التثبيت، ثم تسجيل الدخول إلى التطبيق، ويطلب منك كتابة رقم الاكتتاب واختيار المحافظة التابع لها الطالب، قم بادخال كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها، وأخيرا انقر أبدا البحث لتظهر لك النتيجة الخاصة بك.