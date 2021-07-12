أفغانستان: انفجار قنبلة ومقتل 3 مدنيين فى هلمند

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، قالت مصادر أمنية فى أفغانستان، إن الحادث وقع الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلى، عندما اصطدمت سيارة مدنية بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق فى مدينة لشكر جاه فى منطقة بولان.

وأوضحت المصادر، أن "جميع الضحايا من أسرة واحدة جاءت من منطقة بمدينة لشكر جاه"، مشيرة إلى وجود نساء وأطفال بين الضحايا، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمدينة.