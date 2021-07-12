سلطان عُمان يغادر ‎السعودية بعد زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وشهد خادم الحرمين الشريفين وسُلطان عُمان، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودى العُمانى، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى. كما اصطحب ولى العهد السعودى، السلطان فى جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفى، الذى يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

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