السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل فى ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، اليوم الإثنين، ثقتها فى أن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا "بتحكيم صوت العقل" فيما يخص أزمة سد النهضة، وذلك فى ظل تعثر المفاوضات حول السد الإثيوبى.





وفى تصريحاتها لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الوزيرة مريم الصادق المهدى: "تشمل مباحثاتى فى موسكو الأوضاع فى منطقتنا والتطورات الأخيرة الخاصة بقضية سد النهضة"، مضيفة أن "المباحثات ستتضمن شرح وتوضيح مواقفنا ووجهة نظرنا فى قضية سد النهضة وسلوك إثيوبيا المتعنت تجاهنا، سواء كان فى سد النهضة أو فى الحدود المشتركة بيننا". كما أشارت الوزيرة السودانية، إلى أنه "يمكن لروسيا بما لديها من علاقات طيبة مع إثيوبيا، أن تسعى إلى إقناع الجانب الإثيوبى بتحكيم صوت العقل والوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث، وعدم الإضرار بالسودان، كما فعلت فى الملء الأول" لخزان سد النهضة.

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