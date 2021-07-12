طريقة حجز الأضحية بمنصة إحسان عيد الأضحى 1442 برنامج الأضاحي الجديد

زاد البحث في الفترة الأخيرة عن منصة إحسان بالمملكة، وهذا بعد إعلانها عن برنامج الأضاحي الجديد من ضمن برامجها الخيرية، حيث أعلنت منصة إحسان غبر تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر عن برنامج الأضاحي الجديد بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442، فتابعوا معنا للتعرفوا على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

منصة إحسان

وتعتبر منصة إحسان واحدة من أشهر المنصات الخيرية في العالم العربي وهذا بعد إطلاقها بأمر ملكي وهذا بشهر رمضان المبارك الماضي 1442، وقد أدت نجاحا كبيرا في العديد من العمليات الخيرية، وهذا كمساعدة الغارمين والفقراء والمحتاجين، حيث إن منصة إحسان هي عبارة عن منصة إلكترونية تحت رقابة سعودية تقوم بالربط بين المتبرعين والجهات المستحقة والموثوقة للتبرعات.

وقد أعلنت المنصة عبر حسابها الرسمي عبر تويتر عن برنامجها الجديد والذي سيمكن الأشخاص الراغبين في إخراج الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى من إخراجها بسهولة، ومتابعة حالة الطلب بكل سهولة عبر المنصة وهذا بكل عن طريق الجوال، وسنتابع معكم طريقة الحجز والمتابعة في السطور القادمة.

طريقة حجز الأضاحي عبر منصة إحسان

ويمكنك طلب الأضحية التي تريد التبرع لها ومتابعة سير العملية بكل سهولة في منصة إحسان الإلكترونية، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة إحسان الإكترونية وهذا من خلال الرابط ehsan.sa.

قم بتسجيل الدخول في الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار برنامج الأضاحي، اضغط على أطلب الآن.

ستنتقل إلى صفحة الطلب، وستظهر لك العديد من الخيارات كما هي موضحة بالصورة بالأسفل، (هدي – أضحية – صدقة – فدية – عقيقة).

قم باختيار العدد الذي ترغب به من كل خيار، حيث يبلغ سعر الخروف الواحد حسب ما هو مذكور بالموقع 799.00 ريال سعودي.

بعدها سيظهر لك إجمالي المبلغ المطلوب، واضغط على زر المتابعة ذي اللون الأخضر.

سيطلب منك إدخال رقم الجوال وهذا ليتم إرسال رقم الطلب الخاص بك ورابط المتابعة.

اكتب رقم الجوال الخاص بك ثم اضغط على إرسال.

وسيتم إرسال رقم الطلب الخاص بك ورابط المتابعة عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول الخاص بك، والذي يمكنك من خلاله متابعة حالة الطلب وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة به.