نتائج الاستدراكية 2021 المغرب الآن لجميع الطلاب عبر موقع bac.men.gov.ma

نتائج الاستدراكية 2021 المغرب، يترقب الآلاف من المترشحين في حالة من القلق والتوتر موعد صدور نتائج البكالوريا 2021 للدورة الاستدراكية، وتعتبر هذه النتائج من أهم الأمور التي تشغل بال فئة كبيرة من الناس الآن في دولة المغرب، حيث تمثل تلك الدورة منجى للطلاب الذين يرغبون في تحسين مستواهم، من خلال منحهم فرصة ثانية لتزويد النقاط، وفي النهاية يتم احتساب المعدل الأعلى الدورتين العادية أو الاستدراكية، ومن خلال التقرير التالي، سوف ترصد لكم أهم التفاصيل التي جاءت في ذلك.

نتائج الاستدراكية 2021 المغرب

جميعنا الآن بصدد الإفراج عن نتائج الاستدراكية 2021 المغرب، من قبل وزارة التربية الوطنية في خلال ساعات قليلة من الآن، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن صدور نتائج الدورة العادية في يوم 20 يونيو الماضي، وكانت نسبة النجاح ولصلت لما يقرب من 68%، وعليه فقد أتاحت وزارة التربية الوطنية بالمغرب فرصة أخرى لجميع للمترشحين ليتمكنوا من رفع نقاطهم في الدورة الاستدراكية والتي انطلقت امتحاناتها منذ اليوم الأول من شهر يوليوز الجاري، واستمرت الامتحانات حتى اليوم التاسع من نفس الشهر، لتبدأ أعمال التصحيح في الانطلاق وكذلك المعامل التي تعمل على تدقيق ومراجعة ورصد علامات المترشحين الأحرار في هذه المرحلة، وذلك تمهيداً لإعلان نتائج الدورة الاستدراكية لهذا العاميّة في موعدها المقرر، ومن الجدير بالذكر أنه تم رصد الكثير من حالات الغش في امتحانات الباكالوريا لعام 2021، وذكرت بعض المصادر المسؤولة عن إحالة 133 طالب بتهمة الغش إلى السلطات الأمنية.

الاستعلام عن نتائج الاستدراكية 2021 المغرب

أتاحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الرابط الرسمي الخاص بها ليتمكن المترشحين والمتمدرسين الكشف عن نتائج الاستدراكية 2021 المغرب، وذلك من خلال الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني للباك والتي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة فور إظهارها رسمياً بشكل الكتروني، وهو ما حرصت الوزارة على توفيره للطلاب وأهاليهم هذا العام الدراسي الاستثنائي الذي شهد الكثير من التداعيات السلبية التي أثرت بشكل مباشر على الطلاب، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى توقف سير العملية التعليمية لفترة طويلة.