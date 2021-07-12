بالفيديو.. حريق هائل بوزارة الصحة العراقية

اندلع حريق هائل في عدد من الطوابق، داخل مبنى وزارة الصحة العراقية وسط العاصمة بغداد، الاثنين، حسبما قالت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، إن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات.
وأعلن المتحدث فتح تحقيق في الحريق الذي "اندلع في عدد من أقسام المبنى الإداري بالوزارة".
وقال مصدر في الوزارة إن المبنى تم إخلاؤه من الموظفين حفاظا على أرواحهم.
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