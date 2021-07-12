أبو الغيط: التقرير الاقتصادى العربى الموحد يقدم رؤية شاملة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها خلال مشاركته، اليوم الإثنين، فى حفل إطلاق التقرير الاقتصادى العربى الموحد، وجاء نصها كما يلى:

سعادة السفير على الحلبى، سفير جمهورية لبنان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور ناصر على الهتلان القحطانى، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية، السيدات والسادة،

يسعدنى أن أرحب بكم فى بيتكم بيت العرب، وذلك للاحتفال بإطلاق التقرير الاقتصادى الموحد لعام 2020 ... وتعد هذه هى المرة الأولى التى تنظم فيها الأمانة العامة هذا الاحتفال بإطلاق التقرير الذى نعتز به بشكل كبير كونه يعد واحداً منأهم مجالات التعاون بين مؤسسات العمل العربى المشترك.

ويهمنى فى هذا المقام أن أشير إلى أن التقرير الاقتصادى العربى الموحد هو ثمرة من ثمار التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وصندوق النقد العربى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ومنظمة الأقطارالعربية المصدرة للبترول (أوابك)، ويعد التقرير، الذى نحرص جميعاً على إطلاقه سنوياً منذ عام 1980، المرجع الأول باللغة العربية عن اقتصادات الدول العربية، ومؤشراتها الأساسية.

إن المعلومة تمثل السلعة الأهم لصناع القرار.. ولا شك أن صانع القرار العربى، وكذا الباحث وصاحب الرأى يحتاج فى الأساس إلى المعلومة الصحيحة.. وكذلك إلى إطار سليم للتفكير والفهم للشأن الاقتصادى المعقد.. وهذا بالضبط ما يوفره التقرير الذى نحتفل بإطلاقه اليوم.. فهو لا يكتفى بالبيانات والإحصائيات الدقيقة والمدققة، وإنما يتجاوزها إلىتقديم رؤية شاملة، وتحليل متكامل للأوضاع الاقتصادية فى الدول العربية.. مع إطلالة قيمة على وضع الاقتصاد العالمى، وعلى بعض التجارب المفيدة على الصعيد الدولى.

إن الاقتصادات العربية، مثلها فى ذلك مثل مثيلاتها على مستوى العالم، تتعافى بصعوبة من التبعات الثقيلة لجائحة كورونا.. كما تظل المشكلات الهيكلية اللصيقة بالاقتصادات العربية قائمة.. وأخطر هذه المشكلات على الإطلاق يتمثل فى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

إن 40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر.. و15% من الفقراء يعانون الفقر المدقع.. كما تجاوزت نسبة البطالة 16% وهى أعلى كثيراً من المتوسط العالمى البالغ 5.4%.. ويزيد من خطورة تأثير البطالة أن أغلب من يعانون منها هم من الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.. ومعنى ذلك أن الاقتصادات العربية تعانى خللاً واضحاً فى استيعاب القادمين الجدد وتحقيق مستويات عالية من التشغيل.. وأن حاجات سوق العمل لازالت منفصلة عن التعليم.

لقد تدهورت مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وللأسف، خلال السنوات العشر الماضية، وذلك برغم جهود واضحة تبذلهاالحكومات العربية على صعيد التنمية الشاملة وتحسين مؤشرات التنمية الإنسانية فى الكثير من البلدان العربية، وتحتاج الاستجابة لتحديات الفقر اتباع نماذج تنموية مبتكرة تقوم على توفير الفرص المتساوية، للإناث والذكور ولسكان الحضر والريف على حد سواء.

إننى أدعو كل المهتمين إلى قراءة التقرير الذى نطلقه اليوم بإمعان، خصوصا وأنه لا يكتفى باستعراض المشكلات.. وإنما يسعى إلى اقتراح حلول وتسليط الضوء على أفكار ومبادرات مهمة على الصعيد العالمى.. ويتمثل المحور الرئيسى فى تقرير هذا العام فى الاقتصاد الرقمى ودوره المهم فى النمو الشامل وتوليد الثروة.

لقد قطعت بعض الدول العربية خطوات مشهودة نحو التحول الرقمى.. غير أن الوضع العربى فى إجماله ما زال يحتاج لجهد كبير من أجل تأسيس البنية الأساسية الرقمية.. وكذا البنية المؤسسية، والمعرفة المطلوبة لتحقيق اختراق فى هذا المجال الذى صار من أهم مولدات النمو فى عالم اليوم.. فضلاً عما تتيحه التكنولوجيا الرقمية من إمكانيات هائلة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والحد من انعدام المساواة فى الفرص وتحقيق النمو الاقتصادى الشامل، وتحفيز الابتكار.. وكلها عناصر تحتاجها اقتصاداتنا العربية لتحقيق نمو متوازن ومستدام يوفر الفرص المتكافئة أمام العدد الأكبر من السكان.

السيدات والسادة،

إننى أتطلع لأن يسهم هذا التقرير فى إثراء الحوار والنقاش حول قضايا الاقتصاد العربى.. وأن يكون، بما فيه من معلومات وتقديرات وأفكار، عوناً لصانع القرار والباحث وصاحب الرأى على حد سواء.

وفقنا الله جميعاً لما فيه خير أمتنا ورفعتها.

شكراً لكم،