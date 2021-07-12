أفغانستان: طالبان تحاصر مدينة غزنة وتتحصن بمنازل المدنيين للقتال

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول محلى، اليوم الإثنين، أن "مقاتلى حركة طالبان حاصروا مدينة غزنة بوسط أفغانستان، واستولوا على منازل مدنيين لاستخدامها فى قتال قوات الأمن"، لتكون المدينة بذلك أحدث مركز حضرى يتعرض لتهديدات المتشددين من الحركة الإرهابية.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال حسن رضائى، عضو مجلس إقليم غزنة: "الوضع فى مدينة غزنة حرج للغاية.. تستخدم طالبان منازل المدنيين كمخابئ، وتطلق النار على قوات الأمن الأفغانية". ويأتى هجوم عناصر طالبان على إقليم غزنة كأحدث هجوم على عاصمة إقليمية، حيث تسعى طالبان لتطويق المدن والاستيلاء على الأراضى، وذلك فى أعقاب رحيل القوات الأجنبية، بعد وجودها الذى دام 20 عامًا.

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