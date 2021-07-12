جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر للسومرية نيوز، ان "حريقا نشب فى أحد طوابق مبنى وزراة الصحة"، مضيفة أن "فرق الدفاع المدنى باشرت بمكافحة حادث الحريق الذى اندلع داخل الطابق الرابع فى مستشفى مدينة الطب فى منطقة باب المعظم ببغداد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. اندلاع حريق داخل مبنى وزارة الصحة العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.