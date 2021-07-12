الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا

جدة - نرمين السيد - وكان التكتل الأوروبى فرض العقوبات على روسيا لأول مرة فى يوليو 2014، ردًا على قيامها بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ودعم موسكو للإنفصاليين الموالين لها فى شرق البلاد.
ومنذ ذلك الحين، يتم تمديد العقوبات بصورة منتظمة، ويعنى التمديد الأخير لها استمرار تطبيق العقوبات حتى 31 يناير 2022 على الأقل.
ورهن الاتحاد الأوروبى مسألة تخفيف العقوبات بإحراز تقدم فى اتفاق مينسك، الذى يدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وسحب الجانبين للأسلحة الثقيلة من خط المواجهة فى شرق أوكرانيا.
وتركز العقوبات الأوروبية على صناعات المال والطاقة والدفاع الروسية، الأمر الذى يعيق وصول البنوك الروسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبى، ويحجم استيراد بعض الواردات من الاتحاد الأوروبى.
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