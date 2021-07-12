أمريكا.. درجات الحرارة تسجل أعلى مستوى لها
واصلت درجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق غرب الولايات المتحدة، وسجلت لاس فيجاس أعلى درجة حرارة في تاريخها، كما سجلت مناطق وسط مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، ثاني أعلى درجة حرارة بها.
ووصلت درجة الحرارة في لاس فيجاس إلى 117 درجة فهرنهايت (47 درجة مئوية) لتعادل درجة تم تحديدها أيضًا في أعوام 1942 و2005 و2013 و2017.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لارا باجانو، كبيرة الخبراء بمركز التنبؤ بالطقس في أمريكا، قولها إن قراءات درجات الحرارة وصلت إلى 113 فهرنهايت في ساكرامنتو، مع توقع استمرار الحرارة غربي البلاد لبضعة أيام أخرى، على الأقل.
وأضافت باجانو "أمس الأحد، وصلت الحرارة إلى ذروتها، لتبدأ في التراجع اليوم الاثنين وحتى الثلاثاء. وبحلول يوم الأربعاء، ستكون درجات الحرارة أقرب من المستوى الطبيعى، أو أعلى قليلا". المصدر:د ب أ
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