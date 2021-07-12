عاجل.. قائد القوات الأمريكية فى أفغانستان يتنحى عن منصبه

جدة - نرمين السيد - تولى الجنرال أوستن سكوت ميلر، قيادة التحالف العسكرى فى أفغانستان فى أغسطس 2018، وهى أطول مدة لأى قائد سابق فى ذلك المنصب. وسلم ميلر قيادة القوات الأمريكية فى أفغانستان إلى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فى مشاة البحرية فرانك ماكنزى.

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