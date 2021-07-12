مقتل شخص وفقدان 10 آخرين في انهيار فندق شرق الصين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أعلنت شبكة التلفزيون الصينى الرسمية "سى سى تى فى"، تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ 7 ناجين من بين أنقاض فندق سيجى كايوان، الكائن فى المدينة السياحية، عقب انهياره بعد ظهر اليوم.

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