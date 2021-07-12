الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية | الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية

خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يرغب الكثير من المواطنين المشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة في معرفة تفاصيل مستحقات التأمينات الخاصة بهم، فقد وفرت المؤسسة إمكانية الاستعلام عن الخدمة إلكترونياً دون الذهاب الي المؤسسة خصيصاً توفيراً لوقت ومجهود المستفيدين، وتسعي المؤسسة كل فترة زمنية الي استحداث العديد من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بخدمة المواطنين من أجل التفعيل الكلي لكافة الخدمات بشكل إلكتروني، ويتم الاستعلام عن خدمة المستحقات من خلال دقائق معدودة دون انتظار فترات طويلة لمعرفة تفاصيل المستحقات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم طريقة استخدام خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.كيف يتم الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية الوطنية؟
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد وضحت أن خدمة مستحقات التأمينات الاجتماعية الجديدة هي خدمة إلكترونية متاحة لجميع المستفيدين، وقد شرحت المؤسسة خطوات الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية برقم الهوية من خلال الخطوات التالية:
- يجب أن يقوم كل مستفيد بالدخول علي موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- يتم الولوج من خلال الحساب الخاص بالمؤسسة من خلال إدخال اسم المستخدم الشخصي وكلمة المرور.
- التوجه الي اختيار “الخدمات الإلكترونية”.
- ثم يتم اختيار خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمينات.
- يقوم كل مستفيد بإدخال بيانات المستخدم التي يطلبها نموذج الاستعلام.
- يجب إدراج رقم الهوية في المكان المحدد له.
- ثم تسجيل كافة البيانات المطلوب إدراجها.
- وأخيراً يتم الضغط على أيقونة استعلام لتظهر بعدها جميع التفاصيل المتعلقة بمستحقات التأمينات الاجتماعية الخاصة بكل مستفيد.
بكل سهولة يستطيع جميع المسجلين بالتأمينات الاجتماعية التأكد من اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية من خلال رقم الهوية الخاصة بهم، ويتم الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية بالخطوات التالية:
- الدخول علي الموقع السابق الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- الدخول بالموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار الخدمات العامة الإلكترونية.
- الضغط علي التحقق من الاشتراك.
- يجب اختيار خدمة التأمين أونلاين ثم إدخال كافة البيانات التي يتم طلبها.
- الضغط علي استعلام لتظهر تفاصيل الاشتراك الخاصة بكل مستفيد سواء مشترك أو غير مشترك.
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خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يرغب الكثير من المواطنين المشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة في معرفة تفاصيل مستحقات التأمينات الخاصة بهم، فقد وفرت المؤسسة إمكانية الاستعلام عن الخدمة إلكترونياً دون الذهاب الي المؤسسة خصيصاً توفيراً لوقت ومجهود المستفيدين، وتسعي المؤسسة كل فترة زمنية الي استحداث العديد من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بخدمة المواطنين من أجل التفعيل الكلي لكافة الخدمات بشكل إلكتروني، ويتم الاستعلام عن خدمة المستحقات من خلال دقائق معدودة دون انتظار فترات طويلة لمعرفة تفاصيل المستحقات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم طريقة استخدام خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.كيف يتم الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية الوطنية؟
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد وضحت أن خدمة مستحقات التأمينات الاجتماعية الجديدة هي خدمة إلكترونية متاحة لجميع المستفيدين، وقد شرحت المؤسسة خطوات الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية برقم الهوية من خلال الخطوات التالية:
- يجب أن يقوم كل مستفيد بالدخول علي موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- يتم الولوج من خلال الحساب الخاص بالمؤسسة من خلال إدخال اسم المستخدم الشخصي وكلمة المرور.
- التوجه الي اختيار “الخدمات الإلكترونية”.
- ثم يتم اختيار خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمينات.
- يقوم كل مستفيد بإدخال بيانات المستخدم التي يطلبها نموذج الاستعلام.
- يجب إدراج رقم الهوية في المكان المحدد له.
- ثم تسجيل كافة البيانات المطلوب إدراجها.
- وأخيراً يتم الضغط على أيقونة استعلام لتظهر بعدها جميع التفاصيل المتعلقة بمستحقات التأمينات الاجتماعية الخاصة بكل مستفيد.
بكل سهولة يستطيع جميع المسجلين بالتأمينات الاجتماعية التأكد من اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية من خلال رقم الهوية الخاصة بهم، ويتم الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية بالخطوات التالية:
- الدخول علي الموقع السابق الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- الدخول بالموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار الخدمات العامة الإلكترونية.
- الضغط علي التحقق من الاشتراك.
- يجب اختيار خدمة التأمين أونلاين ثم إدخال كافة البيانات التي يتم طلبها.
- الضغط علي استعلام لتظهر تفاصيل الاشتراك الخاصة بكل مستفيد سواء مشترك أو غير مشترك.
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