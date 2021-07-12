قصة كفاح.. طبيب لبناني يتوج نجاحه في إفريقيا بجائزة مرموقة

توج طبيب لبنان مسيرة نجاح لافت استمرت سنوات في قارة إفريقيا بجائزة عالمية، اعترافا بالجهود التي بذلها هناك.

وسعى محمد الساحلي إلى ترجمة خبراته الصحية إلى عمل ملموس على الأرض في بلده الأم لبنان، لكن المسؤولين في بلاده في "حالة سبات"كما يقول.

ونال الساحلي، وهو طبيب وباحث لبناني مقيم في زامبيا، جائزة التميز الطبي على مستوى القارتين الإفريقية والأوروبية، التي تنظمها مؤسسة " زينيت غلوبال هيلث ومقرها لندن .

وتسلم الساحلي الجائزة، الأسبوع الماضي، تقديرا لجهوده كطبيب وباحث في المجال الطبي والسياسات الإستشفائية، وتزامن ذلك مع الدورة الأولى لقمة إفريقيا للرعاية الصحية 2021 في مدينة لاغوس النيجيرية حيث فازت مستشفى ميدلاند التي يترأس مجلس إدارتها بجائزة "للإبتكار في مجال الرعاية الصحية".

تجارة ثم طب

وروى الساحلي في حديث مع موقع "دوت الخليج" بداية نجاحه في إفريقيا، ويقول "إن القصة بدأت يوم سافرت إلى زامبيا العام 2014 ضمن مشروع عائلي إدراي عملت خلاله في مجالات تجارية الى جانب القطاع الصحي".

وتابع: "أسست مستشفى في زامبيا في عام 2019 لتقديم خدمات طبية لم تكن موجودة في هذه الدولة ما عزز الثقة بها كدولة تهتم بصحة أبنائها، بالرغم من فقرها وتوسطها لعدة دول دون منفذ لها على البحر، وقبلها كان مواطنوها يذهبون للعلاج الى الخارج في الهند وغيرها" .

وأضاف "استطعت أن أكون عضوا في المنظمة الإفريقية للرعاية الصحية، وشاركت في مؤتمرات خارج إفريقيا وفي المؤتمر السنوي لمنظمة المستشفيات العالمية".

شغف في خدمة لبنان

وعمل الساحلي في مشاريع متصلة بالسلامة والصحة على صعيد اإفريقيا والعالم، منها صندوق دعم المرضى والمحتاجين ودعم نظام التأمين بين المستشفيات والقطاع الخاص، كما عمل على نقل الخدمات الطبية إلى المناطق النائية في إفريقيا، ما جعله ينال جائزة "إفريقيا هيلث كير" في وقت سابق.

ويقول الساحلي: "أؤمن بالعمل ضمن فريق مع رؤية وتخطيط لإنجاح العمل ولو استغرق المشروع عدة سنوات، فالعبرة في النتائج ".

وعن وطنه لبنان، يقول الطبيب محمد الساحلي: "لا أفكر بالعودة الى لبنان حاليا لعدة أسباب منها عدم وجود سياسات شفافة ولا النية الصادقة من المسؤولين للعمل المنتج والناجح".

وتابع: "أستطيع أن أخدم بلدي ولو من الخارج، كنت من أول من حذر من انهيار قطاع الإستشفاء، ومن متحور دلتا الذي بدأ اليوم وخطره على صحة اللبنانيين ".

وقال: "قدمت أفكارأً لدعم القطاع الصحي عبر مساهمة المغتربين في رؤوس أموال المؤسسات الإستشفائية بعد زيادة اسهمها بالدولار الطازج ما يدعم القطاع، وبتصنيع الدواء بدل شرائه من الخارج بأسعار عالية وبالعملات الصعبة (...) إلا إنه وبكل أسف فإن المسؤولين في لبنان في حالة سبات وغياب تام عن مصلحة الشعب".

وأردف: "أتمنى أن يسمع المسؤول في لبنان صوتنا، نحن لا نطمح للمناصب وكشباب لبناني ناجح نكرم في الخارج ولا أحد يستمع لملاحظاتنا في لبنان".

وقال: "المثال الذي يجب أن نتبعه هذه الدولة الفقيرة زامبيا التي عملنا على تطوير نظامها الصحي، فقد صارت على الخريطة الصحية العالمية، وفيها نظام صحي واستشفائي ناجح، بعكس الوضع في لبنان الذي يعاني من تدمير منظم للقطاعات الإنتاجية (...)".