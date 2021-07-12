تزامنًا مع محاكمة زوما.. مقتل 6 واعتقال 200 فى عمليات نهب بجنوب إفريقيا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، استمرت أعمال عنف ونهب متفرقة، اليوم، بعد يومين من الاضطرابات التى أشعلها محتجون موالون للرئيس زوما فى مسقط رأسه بإقليم كوازولو ناتال، وامتدت الاضطرابات إلى جوهانسبرج، العاصمة التجارية للبلاد.
وكانت المحكمة أصدرت حكمًا بسجن زوما، البالغ من العمر 79 عامًا، بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية بتقديم أدلة لتحقيق فى فساد بالمستويات العليا بالسلطة خلال فترة حكمه التى استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.
وبحسب الوكالة، أظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية حريقًا اشتعل فى مركز تجارى فى بيتر ماريتسبورج فى كوازولو ناتال، وقالت إحدى القنوات إن الطريق السريع الذى يؤدى إلى المدينة أُغلق، لمنع وقوع مزيد من العنف.
وقالت وكالة المخابرات الحكومية "نات جوينتس"، إنه تم العثور على 4 جثث فى خاوتينج، ومن بينها 2 مصابتان بطلقات نارية.
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