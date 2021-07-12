مدفعية الجيش اليمنى تقصف تمركزات الحوثى غرب مأرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع الجيش اليمنى "سبتمبر. نت"، طال القصف المدفعى المكثف عددًا من مواقع وتحصينات الميليشيا الحوثية فى جبهات المشجح وصرواح، حيث ألحق خسائر فادحة بالميليشيات فى العدة والعتاد.
كما أكد الجيش على أن القصف ألحق خسائر بشرية فى صفوف مسلحى المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، ودمر مخزن أسلحة لهم.
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