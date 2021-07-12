جنوب إفريقيا تنشر قوات الجيش لمواجهة أعمال العنف فى جوهانسبرج

جدة - نرمين السيد - قرر جيش جنوب إفريقيا، اليوم الإثنين، نشر قواته فى مقاطعة كوازولو شرق جوهانسبرج، إلى جانب قوات الشرطة، لكبح أعمال العنف المتواصلة فى المقاطعة منذ يوم الجمعة الماضى، بسبب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما.





وبحسب "فرانس برس"، شوهد جنود يقومون بدوريا فى شوارع بيترماريتسبرج، ظهر اليوم، وقال الجيش فى بيانه إن "الانتشار سيبدأ بمجرد الانتهاء من جميع العمليات" التحضيرية.

وأضاف البيان أنه سيتم تحديد مدة الانتشار وعدد الجنود "وفقا لتقدير الشرطة للوضع الميدانى"، موضحًا أن دور الجيش سينحصر فى "ضمان الأمن وسلامة بيئة العمل حتى تتمكن الشرطة" من أداء عملها فى شروط أفضل.

وتواصلت أعمال نهب واضرام نيران فى جوهانسبرج، اليوم الإثنين، فى اليوم الرابع لأعمال العنف التى اندلعت إثر سجن الرئيس السابق، الذى حوكم بالسجن 15 عامًا فى نهاية شهر يونيو الماضى بتهمة تحقير القضاء.

وشابت الاحتجاجات أعمال إجرامية فى ظل اليأس الاقتصادى الذى زادت منه إغلاق وقيود مواجهة كورونا.

وخرج الوضع عن سيطرة الشرطة المنتشرة على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة، حيث سدت الاحتجاجات والحشود الطرقات ومراكز التسوق، وأظهرت لقطات التلفزيون اشتعال النيران فى مركز تسوق فى بيترماريتسبرج، وتدافع أشخاص إلى مدخل المبنى المحترق لنهبه، بينما خرج آخرون بعربات تسوق محملة بالبضائع.