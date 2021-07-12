رابط cursussup gov ma نتائج الانتقاء التمهيدي 2021 لدخول (طب – صيدلة – طب أسنان)

رابط cursussup gov ma نتائج الانتقاء التمهيدي بالمغرب والتي تم الانتهاء من الإجراءات الترشيحية للطلاب الناجحين في امتحانات البكالوريا لدخول كليات القمة، وتم تحديد ألية للتقديم للمباراة والإعلان عن نتائج المراحل المتنوعة كما قامت الوزارة المعنية بتحديد الدرجات الترشيحية للكليات العليا مثل كليات الطب والصيدلة وكلك طب الاسنان حسب الجدول المقرر للطلاب.

رابط cursussup gov ma نتائج الانتقاء التمهيدي وترشيحات الطلاب

وقد قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين في وقت قريب بالإعلان عن نتائج الباك المغربية للطلاب في كافة الولايات المغربية، ثم تم تحديد مواعيد الدورة الاستدراكية لعام 2020-2021 وقامت الوزارة بالإعلان على الفور عن نتائج الدورة الاستدراكية ليتمكن الطلاب الذين اجتازوا الباك من الدخول في مباراة الترشيح لدخول الكليات والجامعات في كافة التخصصات بعموم المملكة، وقد انتهت الامتحانات والاختبارات النهائية للباك المغربية هذا العام بنجاح كبير، حيث استطاعت وزارة التربية والتكوين من تأمين لجان الامتحان ضد أعمال الغش وأيضا تم تعقيمها بالاشتراك مع وزارة الصحة حتى لا ينتشر فيروس كرونا، وقامت اللجان الامتحانية بتعقيم الطلاب قبيل الدخول وكذلك المراقبين، وقامت الوزارة بتأمين اللجان ونقل الأوراق إلى كنترول التصحيح الذي أتم عمله على قدم وساق، وذلك ليتمكن الطالب من معرفة درجاته على الفور على أن يكون التقديم للجامعات بالكليات العلمية والأدبية متاحا فيما بعد ذلك.

الاختبارات الترشيحية

قامت وزارة التربية الوطنية بالانتهاء من كافة إجراءات الترشيح لدخول الجامعات وانتهى الطلاب من مباريات ولوج الكليات بالأقسام العلمي والأدبي، حيث يتم الآن التقديم في كليات القمة وهي كلية الطب والصيدلة وطب الاسنان، وذلك حسب الآلية التي قامت الوزارة بتحديدها.

ألية الإعلان عن نتائج الترشيحات (طب – صيدلة – طب اسنان)

تم إتاحة 8 كليات للطب والهندسة وطب الاسنان ليتمكن جمي الطلاب من التقدم فيها بنسب عادلة:

نتائج الاختبارات الفترة الزمنية التسجيل في الجامعات

نتائج الانتقاء التمهيدي

الاختبار الكتابي

الإعلان عن نسب المقبولين بصفة نهائية الفترة بين 15 يونيو وحتى 11 يوليوز. 13 يوليوز 2021 15 يوليوز 2021 17 يوليو 2021

يتم الدخول على رابط وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. يقوم الطالب بمتابعة عروض الوزارة. يتم اتباع المؤسسات. يقوم بمتابعة أقسام المهن الرئيسية. يتم اتباع المستوى الدراسي. يتم اتباع المستوى الذي يرغب الطالب بالتسجيل فيه.

إجراءات التقديم يقوم الطلاب بتحميل بطاقة استدعاء الاجتياز الكتابي وطباعتها من خلال الدخول على البوابة الوطنية ليتم تحديد الموعد له والذي يكون في 15 يوليوز مع اصطحاب البطاقة التعريفية وبطاقة الاستدعاء ليتمكن من اجتياز الامتحان الكتابي. يبدأ من اليوم الاثنين 11 يوليوز 2021 الدخول المباشر على رابط cursussup gov ma لاستخراج نتائج الانتقاء التمهيدي بالمملكة المغربية والتي تم الانتهاء من الإجراءات الترشيحية للطلاب الناجحين في امتحانات البكالوريا لدخول كليات القمة، وذلك ويتم التسجيل للاختبار الكتابي لدخول الجامعات أيضا والذي يبدا في بعد أيام قليلة في يوم الخامس عشر من يوليو 2021.

استخراج رابط cursussup gov ma نتائج الانتقاء التمهيدي بالمغرب