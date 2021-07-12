رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق وتكريم الحاصلين علي 90% حتي 100%

رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق، نلاحظ ان البحث عن نتيجة الطلاب في الشهادة الإبتدائية في العراق لازال مستمر، ولاسيما في مناطق متفرقة من القطاعات والمحافظات المختلفة، خاصة إن الطلاب يحصلوا علي نتائجهم بشكل تدريجي وليس مباشر، حيث إن نتيجة الإبتدائية تظهر بتسلسل معين يقع تحت رقابة وتحكم وزارة التربية والتعليم العراقية، ومن ثم سوف تحصل علي نتيجتك بشكل إلكتروني عبر روابط النتيجة الخاصة بالوزارة والمتابعة لها، في الوقت نفسة تؤكد نسيبة النجاح التي وصلت الي 94% علي تفوق الأبناء الدراسي رغم الوباء الجديد، ومن ثم نجد حرص وزارة التربية والتعليم علي رفع الروح المعنوية للطلاب وتكريم الحاصلين علي 90% حتي 100%.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق

تم صدور بيان من قبل وزارة التربية العراقية بإعلان الإنتهاء من رفع رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق، ومن ثم يمكنكم تحصيل نتائج الأبناء بإدخال المحافظة التابعة لها مديرية التعليم الخاصة بالطالب، وكذلك رقم المقعد الخاص بك ومن ثم عرض النتيجة، والجدير بالذكر أن النتيجة تظهر عامة بمجموع الطالب في كافة المواد، ومن ثم تظهر تفصيلية، في الوقت نفسة نجد تعيين موقع نتائجنا وموقع إلكتروني خاص بوزارة التربية والتعليم لتحصيل النتائج عبر شبكة الإنترنت، ولاكن الوزارة أوضحت انة في حالة صعوبة تحصيل النتيجة الكترونيا يمكن التوجة الي المدرسة، حيث إن نتائج الابتدائية لامركزية.

وزارة التربية والتعليم العراقية تكرم المتفوقين

بعد تحصيل طلاب معظم المحافظات علي نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق، وجهت صباح اليوم وزارة التربية والتعليم بيان لكافة المدارس بعمل جرد بأسماء الطلاب الحاصلين علي معدلات نجاح مرتفعة، خاصة تكريم الحاصلين علي 90% حتي 100% وكانت الوزارة قد أعلنت أسماء الأوائل، وذلك لتقديم كافة الدعم النفسي والمعنوي لمساندة هؤلاء المتفوقين وتشجيعهم لمذيد من النجاح في الأعوام القادمة، ومن ثم يتوجب عليك إرسال بياناتك للجهة المختصة في حالة طلب منك ذلك رسميا للحصول علي التكريم الخاص بك، أو ترك تعليق في حالة إي تساؤلات