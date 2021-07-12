خطوات الاستعلام عن التأهيل الشامل 1443 بالسجل المدني

الاستعلام عن التأهيل الشامل 1443 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون علي نتيجة التقديم في هذا البرنامج والذي يعتبر واحد من ضمن البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن التأهيل الشامل 1443

برنامج التأهيل الشامل هو واحد من ضمن البرامج الاجتماعية التي تخص مساعدة المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث إن هذا البرنامج يقدم لذى الأحتياجات الخاصة وذلك لأن يتم مساعدتهم في توفير مصدر دخل لهم وأيضاً يقدم البرنامج العديد من الدورات التدريبية التي تعمل علي تأهيل هؤلاء الأشخاص في مواجهة الحياة والعمل علي تنمية الفرد.

طريقة تحديث التأهيل الشامل

يجب علي جميع المستفيدين من هذا البرنامج القيام بعملية التحديث الدوري للبيانات الشخصية له حتي لا تنقطع عنه المساعدات المالية التي يقدمها ويتم تحديث التأهيل عن طريق القيام بالأتي:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.

تقوم بكتابة أسم المستخدم ثم رقم السر.

إدخال رمز التحقق البشري.

الضغط علي زر الدخول.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الخدمات الإلكترونية.

اختيار منها الإعانة المالية ثم تحديث البيانات.

تعرض لك البيانات الشخصية في صفحة أخري تقوم بالضغط علي زر التالي.

تبدأ في كتابة البيانات الحديثة لك في المكان المخصص لها.

بعد ذلك تقوم بمراجعة البيانات.

النقر علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التحديث.

خطوات الاستعلام عن التأهيل الشامل 1443

وفرت وزارة الموارد البشرية خدمة إلكترونية من أجل الاستعلام عن برنامج التأهيل حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: