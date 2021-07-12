الكرملين يعلق على قرار تمديد العقوبات الأوروبية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، إنه لا جديد فى تمديد الاتحاد الأوروبى للعقوبات المفروضة على روسيا، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات لا تفتح آفاقا لتطبيع العلاقات بين موسكو وبروكسل.

وأضاف بيسكوف: "لقد تم اتخاذ قرار بتمديد العقوبات، ولا يوجد شيء جديد هنا، علينا العمل فى ظروف صعبة".

وفيما يتعلق بمدى ارتباط تمديد العقوبات بمبادرة فرنسا وألمانيا لعقد اجتماع مع روسيا، قال بيسكوف: "تعلمون أن هناك وجهات نظر مختلفة فى الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، ومبادرة برلين وباريس لم تكن مدعومة من قبل العديد من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، بخصوص إقامة الاتصالات".

يُذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى قرروا فى وقت سابق تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لستة أشهر أخرى، أى حتى 31 يناير 2022.