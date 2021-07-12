السلطات الأمريكية تأمر بإخلاء المنازل بسبب حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - أصدرت السلطات المحلية الأمريكية، أوامر بإخلاء منازل العديد من السكان بسبب حرائق الغابات التى اشتعلت فى مساحة تتجاوز 768 ألف فدان من الأراضى فى 12 ولاية بغرب الولايات المتحدة، وأكثر من 500 ألف فدان فى كندا.





ويكافح رجال الإطفاء - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - 55 حريقا كبيرا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ أمس الأحد، بما فى ذلك 11 فى أريزونا، و10 فى أيداهو، و9 فى مونتانا، و6 فى كاليفورنيا، و5 فى أوريجون، وفقا لمركز مكافحة الحرائق الوطنى. وتسببت موجة الحرارة الشديدة التى امتدت عبر معظم المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادئ فى الضغط على شبكات الكهرباء، وتأجيج حرائق الغابات، بما فى ذلك حريق فى جنوب ولاية أوريجون الذى شكل تهديدا للمنازل، وأدى إلى انقطاع الكهرباء. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة فى معظم أنحاء تلك المنطقة، محذرة السكان من أن درجات الحرارة المرتفعة قد تمثل خطرا على صحتهم، لاسيما الأطفال الصغار وكبار السن.

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