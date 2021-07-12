شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين الجديد واهم المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم 1442 للذكور والإناث بالمملكة

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين الجديد وما هي المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم 1442للذكور والأنات يعد من اهم البرامج الهامة التي تقدمها الحكومة في المملكة والقائمة على تقديمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. والذي من خلاله تقدم الدولة يد العون لفئات بعينها ليست بقليلة تحتاج الى مساعدهم وتحسين الوضع المالي. تلك الفئة تتمثل في المتقاعدين ليكي يتمكنوا من زيادة أو تحسين دخلهم الشهري من العيش حياة طيبة وكريمة. لذلك يتطلب عده شروط يجب توافرها لمن يريد التقديم للضمان الاجتماعي ويحصل على الاستفادة المقدمة من البرنامج. وقد خصصت الحكومة هذا البرنامج للمواطنين السعوديين فقط بالمملكة، فمن هنا يتطلب على المتقدم توافر عدة شروط و ارفاق أهم الأوراق والمستندات الهامة التي أعلن عنها الضمان الاجتماعي للمتقاعدين. سوف نتحدث عنها ونقوم بتوضيحها من خلال هذا المقال.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين الجديد

لكي يحصل الشخص المتقاعد على الدعم المادي من برنامج التضامن الاجتماعي يجب توافر عده شروط في المتقدم وهي كالتالي:

يتطلب من المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي ألا يزيد عمره عن 35 عاما.

يتم الصرف للأفراد الذين تقدموا بطلب للمساعده المقطوعة.

لا تستحق المرأة الدعم من الضمان الاجتماعي وهي في عصمة رجل.

يحق صرف الدعم للمرأة الأرملة والتي زوجها بالسجن أو مفقود من هنا يتم النظر في طلب الحصول على معاش الضمان.

يجب تقديم الطلبات الالكترونيا للحصول على الضمان الاجتماعي مع ارفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

حددت الحكومة والمتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي تستحق الدعم و هذه تلك الفئات..

فئة الرجال والسيدات من تخطي العمر وصلوا الى سن الشيخوخة.

الأسر الفقيرة ضعيفة وعديمة الدخل وليس لديها من يعولها مثل..

سيدة أرملة ولديها أطفال. سيدة مطلقة وتعول أطفال. والسيدة التي غاب عنها عائلها سواء في السجن أو مفقود. يستحق الحصول على الدعم الأيتام سواء كان اليتم من الأب أو الأم أو من الأبوين المجهولين.

للعلم..

عند قبول الطلب واستحقاق الدعم يتم الحصول عليه حسب الحالات فمنها من يحصل علي صرف الدعم لمن لا يملك أي دخل أو أي معاش سوا الضمان الاجتماعي.

أما الحالة الثانية يتم الصرف كل عامين وهذا لمن لديه دخل شهري غير إضافة معاش الضمان الاجتماعي.

الحالة الثالثة و يستثنى منها كل من النساء والأرامل والمطلقات والأيتام.

إحضار صورة من الهوية الوطنية للمتقدم في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي ويجب أحضار الأصل معه لتتم مطابقته. يجب إحضار أثبات ورقي للراتب الشهري و ألا يتجاوز الراتب الشهري الذي يحصل عليه أكبر من المحدد لصرف معاش الضمان الاجتماعي. التأكد من تسجيل كافة البيانات بالطريقة الصحيحة.

يشترط ألا تمتلك السيدة رخصة أو سجل تجاري نهائيا. يجب ألا يكون لديها أي عماله مهنية أو لا يزيد عدد العمالة الغير مهنية عند السيدة عن ثلاثة عمال. ينبغي إحضار صورة من سجل الأسرة أو صورة من الهوية الشخصية. إحضار أثبات ورقي للدخل الشهري و ألا يزيد عن الحد المسموح من قبل الضمان الاجتماعي. القيام بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

أهم الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم للرجالاهم الأوراق والمستندات المطلوبة للسيدات

من تتوافر فيه الشروط السابق ذكرها فعلية التقدم بطلب الى وزارة التضامن بالمملكة للحصول على الدعم المناسب.