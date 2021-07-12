أخبار اليمن : استشهاد طفل وإصابة آخر بانفجار قنبلة عنقودية بصعدة

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استشهاد طفل وإصابة آخر بانفجار قنبلة عنقودية بصعدة

استشهد طفل وأصيب آخر اليوم، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة. استشهاد طفل وإصابة آخر بانفجار قنبلة عنقودية بصعدةاستشهد طفل وأصيب آخر اليوم، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان انفجرت في منطقة غافرة بمديرية الظاهر ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة آخر بجروح. وأشار المصدر إلى أن مناطق كثيرة بصعدة تعرضت للقصف من قبل تحالف العدوان بالقنابل العنقودية ولا زال الكثير من تلك القنابل المحرمة دولياً منتشرة بين المزارع والطرق وضحاياها بالعشرات.

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