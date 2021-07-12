رسالة السيسي تصل لرئيس المجلس الأوروبي وسد النهضة بالمقدمة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس المجلس الأوروبي شارك ميشيل، في بروكسل، الاثنين، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية.
وقال المتحدث إن شكري سلم ميشيل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية سد النهضة وليبيا والسلام في الشرق الأوسط.
وأجرى شكري لقاءات أخرى في بروكسل، أبرزها مع سكرتير عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ.
وأكد وزير الخارجية المصري التزام بلاده بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن اللقاء "تناول سبل تفعيل وتطوير برامج التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في عدة مجالات من بينها الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، والكشف عن وإزالة الألغام، بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الراهنة".
وأضاف أن "المحادثات تطرقت كذلك إلى مختلف التحديات الأمنية في أرجاء المنطقة، خاصة في شرق المتوسط وشمال إفريقيا، وكذا الساحل والصحراء والقرن الإفريقي".
وتناول شكري "الموقف المصري إزاء الأزمات التي تواجه عددا من دول المنطقة، والجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والمقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في هذا الإطار".
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