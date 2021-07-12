العراق.. العثور على 4 صواريخ قاذفة وأسلحة فى كركوك وبغداد

جدة - نرمين السيد - وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الإثنين، أن الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية والبحث عن العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، بالاشتراك مع قوات استخبارات اللواء مدعومة بقوات الطائرات المسيرة، عملية تفتيش منطقة تل الذهب بقضاء الحويجة بكركوك، أسفرت عن العثور على 4 صواريخ قاذفة (RBG7) وقنبلتين طائرة مسيرة، حيث تم رفع وإتلاف المواد".
وأضافت أن قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية عثرت - خلال عملية أمنية ببغداد - على بندقيتين كلاشنكوف و3 مخازن بندقية وغيرها.
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