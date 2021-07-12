فرنسا..توافق أوروبي نحو فرض عقوبات للضغط على سلطات لبنان لتشكيل الحكومة 

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إي لودريان، اليوم الاثنين، إن دول الاتحاد الأوروبي توافقت على وضع قانون عقوبات للضغط على السلطات في لبنان لتشكيل حكومة، في وقت يستمر فيه تعطل مساعي تشكل حكومة جديدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف.

وقال لودريان، في تصريحات صحفية نقلها موقع المجلس الأوروبي: "لبنان يدمّر نفسه منذ عدة أشهر، والشعب يعيش وضعا كارثيا، وقد كررنا للسلطات اللبنانية منذ عدة أشهر الدعوة لتشكيل حكومة وللقيام بالإصلاحات اللازمة".

وكشف أنه "هناك إجماع سياسي داخل الاتحاد الأوروبي توصلنا إليه منذ لحظات لوضع إطار قانون لفرض عقوبات قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، لكي نضغط على السلطات حتى تشكل الحكومة وتقوم بالإصلاحات اللازمة والضرورية".

وكانت السفيرة الفرنسية في لبنان قد ألقت اللوم قبل أيام على القادة اللبنانيين وتسببهم بالإنهيار الاقتصادي.

وتحدثت السفيرة الفرنسية في لبنان، آن غريلو، يوم الثلاثاء، ردا على كلمة لرئيس الوزراء المؤقت حسان دياب، الذي أبلغ المبعوثين أن حصارا فُرض على البلاد وحذر من اضطرابات اجتماعية وشيكة.

وفي تسجيل لتعليقاتها نشرته السفارة الفرنسية، يوم الأربعاء، حملت غريلو "الطبقة السياسية" اللبنانية مسؤولية السقوط. وقالت: "المخيف يا سيادة رئيس الوزراء، هو أن هذا الانهيار الوحشي اليوم هو نتيجة متعمدة لسوء الإدارة والتقاعس عن العمل لسنوات".

وتابعت بالقول: "إنه ليس نتيجة حصار خارجي، إنه نتيجة مسؤولياتكم، أنتم جميعا، لسنوات، هذا هو الواقع".