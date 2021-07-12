تمويل شخصي للقطاع الخاص عبر البنك الأهلي للجهات الغير مضافة

يقدم بنك الأهلي التجاري تمويل شخصي إسلامي للقطاع الخاص للجهات الغير المضافة للحصول على سيولة نقدية فورية لكل عملاء الشركات بالقطاع الخاص، بدون الحاجة إلى اتفاقية وبدون تحويل راتب عن طريق النظام السريع لتحويل الرواتب ، ويعتبر التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاضع للدراسة من قبل الهيئة الشرعية في البنك، ويتم متابعة التمويل بشكل دائم من قبل الهيئة الشرعية من أجل معرفة تحديثاته، وبعدها يتم تقيم القرض من البداية للتأكد من أنه لا زال تمويل متوافق مع الأحكام الإسلامية.

أولا متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

أقساط شهرية ميسرة لفترة تصل إلى ستين شهر

إمكانية تأجيل الأقساط خلال شهر رمضان المبارك

المبارك يمكن السداد المبكر للأقساط

التأمين في حالة وفاة الشخص أو العجز الكلي لا قدر الله حسب الشروط والأحكام الخاصة ببوليصة التأمين

مبلغ التمويل يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي

يتم تقديم التمويل بدون تحويل رواتب الموظفين إلى البنك

هذا التمويل جديد وهو تمويل إضافي وتكميلي

وتكميلي الرسوم الإدارية تبلغ 0%.

تمويل شخصي إسلامي للقطاع الخاص

أولا هذا التمويل الإسلامي مقدم للسعوديين فقط

مقدم للسعوديين فقط يتم تقديم القرض للشركات الخاصة حتى إذا لم تقوم بتحويل رواتب موظفيها

يجب على الموظف الذي يريد تقديم الطلب أن يكون راتبه بالحد الأدنى 5.000 ريال سعودي

يجب على الموظف أن يكون قد خدم سنة كاملة في القطاع الخاص

يجب أن تكون الرواتب المودعة ثلاثة رواتب على الأقل

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 25 سنة و 60 سنة

يجب توفير جميع المستندات والوثائق والتعهد بصحتها بعد تقديمها.

ما هي شروط ومتطلبات منتج بنك الأهلي التجاريالأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأهلي وكيفية القديم عليه

يجب أن يتم تحضير خطاب يثبت الراتب، ويجب إرفاق معه شهادة بيان مدد وأجور، وأيضا يلزم أن تكون الهوية الشخصية أو بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول، وبالنسبة للأشخاص الذين يريدون التقديم على القرض الشخصي يجب عليهم الذهاب إلى أقرب فرع للبنك وتقديم طلب للموظف المختص، ومن أجل مزيد من المعلومات يجب الدخول إلى موقع بنك الأهلي وبعدها التمويل الإسلامي واختيار التمويل الشخصي من بنك الأهلي السعودي والاطلاع على مزيد من التفاصيل، تجدر الإشارة أن بنك الأهلي يقدم الكثير من التمويلات التكميلية والإسلامية الجديدة وأيضا الإضافية مثل التمويلات الشخصية والعقارية و تمويل السيارات.