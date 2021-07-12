جواز السفر الأردني في المرتبة 63 عالميا

دوت الخليج :- احتل الأردن المرتبة 63 عالميا على مؤشر "غلوبال باسبورت إندكس" عن جوازات السفر العالمية، حيث يسمح جواز سفر المملكة بالدخول إلى 52 بلدا دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة لدى الوصول إلى المطار.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار.