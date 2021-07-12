القدس المحتلة ـ د.ب.أ: دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الإسرائيلي الجديد اسحاق هرتسوج إلى القيام بخطوات تهيئ المناخات لتحقيق السلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس مع الرئيس الإسرائيلي الجديد هو الأول بين الرجلين عقب تسليم الأخير منصبه الأربعاء الماضي. ودعا عباس بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، نظيره الإسرائيلي، للقيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل. وأكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كافة بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

من جانبه قال هرتسوج في الاتصال الهاتفي إنه أبلغ عباس بأنه ينوي إجراء حوار مستمر مع السلطة الفلسطينية “على أمل المساعدة في تقدم العلاقات والأمل في تحقيق السلام بين شعبين يعيشان جنبًا إلى جنب”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عباس يدعو الرئيس الإسرائيلي الجديد لتهيئة المناخات للسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.