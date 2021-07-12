تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 1.5 الإشعال لعبة ببجي الإصدار الأخير 2021

ننشر مميزات مزايا وإضافات تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 2021 برقم إصدار 1.5 لشهر يوليو 2021م، وذلك بعد إعلان لعبة ببجي موبايل العالمية عن إجراء تحديث جديد للعبة خلال شهر يوليو الجاري، وحثت اللاعبون على البحث عن تكنولوجيا المستقبل ي مهمة الإشعال، واستكشاف مصنع تسلا المطور، وذلك بعد الإعلان الرسمي من جانب اللعبة عن التعاون الحصري مع tesla، وقد أعلنت اللعبة أيضاً عن أن التحديث الجديد لببجي موبايل سيتوفر به العديد من المزايا والمحسنات الجديدة المبهرة القادمة من المستقبل، ومن خلال ثقفني نوفر بعض المزايا الجديد للتحديث الجديد ببجي 2021.

تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 2021

أعلنت لعبة ببجي موبايل بشكل رسمي عن موعد إطلاق تحديث ببجي الجديد 2021 لشهر يوليو برقم 1.5 المضاف إليه العديد من المميزات الكبيرة، حيث تسعى لعبة ببجي موبايل بشكل مستمر في منح كافة اللاعبين تجربة لعب أفضل، لذلك سيتم إصدار تحديث ببجي pubg mobile الجديد المقرر إطلاقه خلال شهر يوليو في الموعد التالي:

يبدأ إصدار التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 9 يوليو 2021م.

وقد أكدت اللعبة العالمية على أنه لن يتم إيقاف السيرفر أو الخادم عن العمل من أجل إصدار تحديث ببجي موبايل الحديث، كما يجب العلم أن التحديث الجديد لا يتم تحميله بشكل تلقائي، وإنما يجب الدخول إلى متجر الهاتف الجوال الإلكتروني جوجل بلاي لنظام التشغيل أندرويد أو آب ستور لنظام التشغيل iOS، ومن ثم تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد 2021.

مكافأة تحديث ببجي موبايل 2021

أعلنت لعبة ببجي عن مكافأة تحديث ببجي الجديد 1.5 يوليو 2021م، حيث يمكن الحصول على (2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر أشرطتنا (3 أيام) ×1)، وذلك في حال تم إجراء تنزيل تحديث ببجي موبايل خلال الفترة من 9 يوليو 2021م، وحتى تاريخ 16 يوليو، وللحصول على المكافأة المحددة من جانب اللعبة، يجب إجراء التحديث خلال الفترة الموضحة.

تحديث ببجي الجديد 2021

تم الإعلان من قبل لعبة ببجي موبايل عن متطلبات تحديث ببجي الجديد لأجهزة أندرويد، حيث يجب توفير 686 ميغابايت من مساحة التخزين للجهاز، كما أعلنت عن متطلبات تحديث ببجي للأيفون أو نظام التشغيل iOS، حيث يجب توفير 1.64 جيجابايت من مساحة التخزين، ويجب العلم أن الإصدار الحالي للعبة ببجي موبايل يدعم ما يزيد عن 500 جهاز أندرويد

ويجب العلم أن اللاعبون الذين يستخدمون إصدارات مختلفة من لعبة ببجي موبايل، لن يتمكنوا من تكوين فريقاً معاً، لذلك يجب عليهم تحميل تحديث ببجي موبايل في أقرب وقت ممكن، وقد أضافت اللعبة أوضاع لعب وتجارب جديدة كلياً، حيث بدأت شركة دايناهيكس للتكنولوجيا والطاقة تحولاً تكنولوجياً طويل الأمد لخريطة إرنغل.

ويرغبون في استخدام الخريطة كقاعدة تجريبية لأحدث الأبحاث لديهم، حيث أصبح بإمكانك الآن الوصول إلى وضع لعبة ببجي الجديد عن طريق مدخل إيفوجراوند، ومن ثم تجربة خريطة إرنغل الجديدة بعد إصدار تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile يوليو 2021م بعد أن تحولت تكنولوجياً، فقد تم تحويل الست مناطق الأساسية في إرنغل وفقاً للدفاع العسكري واستهلاك الطاقة والبحث العلمي الحديث.

طريقة تنزيل خرائط ببجي الجديدة

أوضحت لعبة ببجي موبايل الأصلية الخطوات اللازمة لتنزيل خرائط ببجي الجديدة، حيث ساعدت اللعبة على تليل حجم التطبيق بعمل خرائط سانهوك وميرامار بشكل منفصل للتنزيل في أخر إصدار للعبة ببجي، ولتنزيل خرائط ببجي يتم الانتقال إلى قائمة عمل التنظير الموجودة تحت زر البدء.

ثم النقر على “تنزيل” للحصول على الخريطة التي ترغب في لعبها، ثم أنقر على حسناً، ويجب أثناء تنزيل خريطة ببجي الجديدة توفير مساحة تخزين داخلية بالجهاز، والتأكد من المساحة المتوفرة بما لا يقل عن 4 جيجابايت، والتأكد من وجود اتصال مستقر وقوي بخدمة الإنترنت.

كما يجب عدم استخدام الجهاز أثناء التنزيل في أي مهام أخرى، بالإضافة إلى التأكد من أن نظام التشغيل للجهاز محدثاً، ومن يرغب في التعرف على مزايا أو موعد تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile برقم 1.5 لشهر يوليو الجاري المعلن عنه رسمياً من جانب لعبة ببجي موبايل، يمكنه ذلك من خلال المقال عبر ثقفني.

ببجي موبايل التحديث الجديد 2021

أضافت لعبة ببجي مناطق حضرية جديدة كلياً، وأضافت أيضاً مركز النقل وهو بوشينكي سابقاً، حيث تعد هي أساس شبكة نقل خريطة إرنغل، والآن أصبحت مركز النقل بالجزيرة، حيث سيتم إنشاء محطة جديدة متقدمة تكنولوجياً ونظام نقل داعم في المنطقة، وقم باستخدام الحافلة الخاصة بالمدينة الجديدة، حيث استخدامها كغطاء متحرك من أجل التنقل والحصول على تجربة نقل جديدة بشكل تام.

أما عن أنظمة أسلوب لعب ببجي الخاصة في الوضع الجديد مهمة الإشعال فتتكون من العناصر الديناميكية التي ستعمل على إظهار المصاعد والأبواب الآلية والمنصات المتحركة بالمنطقة الحضرية التي تم ترقيتها من جانب اللعبة، وقد تم إضافة الحافلة الفائقة من أجل الحصول على تجربة تنقل داخل إرنغل أكثر فعالية.

وقد تم إعداد الحافلة الفائقة في خريطة إرنغل لربط المدن المختلفة بالجزيرة، لكي يتمكن اللاعبون من استخدام الحافلة للتنقل بين مواقع ثابتة بأوقات معينة، ويمكنكم التعرف على موعد تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile الإصدار الجديد أو النسخة الجديدة برقم 1.5 من خلال المقال عبر ثقفني الآن، حيث لم يتبقى سوى ساعات قلائل على بدء التحديث الجديد.

أسلحة ببجي الجديدة 2021

أوضحت لعبة ببجي موبايل الأسلحة النارية والملحقات الفريدة في مهمة الإشعال، حيث تضمن التحديث لببجي سلاح ناري جديد وهو ASM Abakan الذي يقوم بإطلاق طلقات عيار 5.56 مم، ويتميز السلاح الجديد بأوضاع ثلاثة للإطلاق (الوضع الآلي – الاندفاع القوي من طلقتين – طلقة واحدة).

ويتميز سلاح ببجي الجديد ASM Abakan بأن أول طلقتان دقيقتان تماماً، ويُمكن إطلاقهما بتتابع سريع، كما أضافت اللعبة بالتحديث الجديد المقبض الأرغونومي، ومخفف ارتداد الفوهة، ومخزن الذخيرة الدائري، حيث يمكن تجهيز كافة البنادق بملحق مخزن الذخيرة، وهذا يزيد سعة مخزن الذخيرة إلى درجة كبيرة مقارنة بوقت إعادة تعبئة طويلة إلى حدٍ ما.

ويظهر جهاز الوسم التكتيكي المتقدم تكنولوجياً بالمباريات بعد تجهيزه، حيث يقوم بتحديد موقع الأعداء ممن تمت إصابتهم، بالإضافة إلى عرض حالة الأصدقاء بالفريق في الخريطة المصغرة أثناء الاشتباك، ويمكنكم التعرف على البنادق الهجومية في ببجي موبايل من خلال ثقفني، كما يمكنكم الحصول على تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile الجديد اليوم.

مميزات تحديث ببجي موبايل

أعلنت لعبة ببجي عن المميزات الفريدة في وضع مهمة الإشعال الجديد، حيث تم تقديم عرض هولوغرافي في جزيرة الظهور والذي يقوم بعرض الخريطة ومسار الطيران للمنافسة الجارية في لعبة ببجي موبايل، بالإضافة إلى العلامات التي يتم وضعها من قبل اللاعبون، وخلال مراحل الطيران والقفز من المظلة، أصبح بإمكان اللاعبون النقر على الخريطة بشكل مباشر من أجل وضع العلامات.

كما تم إضافة خاصية القفز التلقائي التي تعمل على تمكين اللاعبين من القفز تلقائياً بالموقع المحدد، بالإضافة إلى ميزة مؤشر القنبلة اليدوية التي تعمل على تحديد المكان التقريبي للقنابل التي قد أوشكت على الانفجار قريباً من اللاعبين، ومن يرغب في الحصول على المزايا المذكورة وأكثر من ذلك ضمن تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 1.5، يمكنه ذلك من خلال تنزيل التحديث الجديد من المتجر الآن.

حيث يمكنكم الدخول إلى متجر Google Play الإلكتروني الخاص بالهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، وسوف تجد النسخة الجديدة من لعبة PUBG Mobile الأصلية متوفراً عبر المتجر الآن تحت مسمى مهمة الإشعال الطريق إلى المستقبل، ويجب عليك أولاً توفير متطلبات التنزيل وهي مساحة 686 ميغابايت من مساحة التخزين الداخلية، وذلك للحصول على لعبة ببجي موبايل للأندرويد للاستفادة من العناصر الجديدة، والتمكن من دعوة الأصدقاء لتكوين الفريق.

سبب حظر حساب ببجي موبايل

يعمل نظام مكافحة الغش الخاص بلعبة ببجي موبايل على مراقبة سلوك اللاعبين في اللعبة بشكل صارم، حيث تتم معاقبة الانتهاكات للقواعد الخاصة بلعبة ببجي فور اكتشافها من خلال نظام مكافحة الغش، وتتمثل الانتهاكات في استخدام أي أداة من أدوات الغش في اللعبة.

أو استخدام أي برنامج طرف ثالث غير مصرحاً به لتسجيل دخول اللعبة مما يؤدي إلى تغيير بيانات ملف العميل، ويعتبر أي تغييراً في بيانات العميل بصورة غير قانونية مثل إزالة العشب أو تغيير نماذج العشب في ببجي، أو استخدام عميل لعبة غير رسمية للعب اللعبة، أو استخدام أي قناة دفع غير مصرحاً بها لإعادة شحن UC.

تحديث لعبة ببجي الأصلية 1.5

جاء ضمن إضافات ببجي الأصلية تحسينات أساسية للأداء، حيث قامت بدعم وتحسينات IBL لتوفير تأثيرات إضاءة ذات واقعية أكثر بالخرائط، وكذلك أيضاً من أجل تحسين التمييز بين الإكساءات، إضافةً إلى دعم انتشار الضوء في السماء لجعلها أكثر واقعية وشفافية، كما أضافت دعم لتأثيرات نباتية ذات كثافة أكبر، وسُحب ديناميكية ومحاكاة واقعية لتأثيرات إضاءة السُحب.

أما عن تحسينات المنطقة الآمنة، فقد تم الإعلان عن إضافة المزيد من محتوى الفعاليات المُشوق الجذاب، بالإضافة إلى مكافآت أكثر من رائعة بالمنطقة الآمنة، كما أضيف بالتحديث الجديد شاشة فعاليات من أجل جعل تصفح المحتوى بشكل سهل، حيث أحدثت الإضافات الجديدة في ببجي تغييراً كبيراً ومتطوراً من الناحية التكنولوجية لمحاكاة الواقع.

وقد تم الإعلان أيضاً عن إضافة العديد من المحسنات الجديدة إلى لعبة ببجي الإلكترونية وتطويرها لزيادة المتعة والتشويق لدى كافة اللاعبين، حيث أوضحت ضمن ملاحظات التحديث الجديد أنه سيتم إجراء اختبار تدرج اللون الرمادي في دولة إندونيسيا خلال شهر يوليو الجاري، وتعميم ذلك في باقي البلدان بشرق آسيا خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021م.

تحديث لعبة ببجي موبايل 2021

أعلنت لعبة ببجي موبايل رسمياً ضمن إعلان التصحيح الأخير عن أنه بعد انتهاء الموسم التاسع عشر من RP، سوف يتم تغيير رويال باس إلى Royale Pass Month وسوف يحصل اللاعبون على هدية ترحيبية حصرياً، وذلك بعد الوصول إليه للمرة الأولى، أما عن تعديلات الوقت، فقد تم تعديل فترة RP إلى شهر واحد فقط.

وسوف يتم إطلاق RP 2 بصورة متتالية في كل إصدار أو في كل تحديث جديد للعبة ببجي موبايل، كما سيتم إطلاق ببجي RP M1 و RP M2 في إصدار ببجي الأخير رقم 1.5.0 لشهر يوليو الجاري، وقد أعلنت عن تغيير سعر أر بي العادي ليضبح 360 UC، وسعر Elite RP سيصبح 960 UC ما يعادل 1200 نقطة إضافية، وذلك أعلن عنه ضمن ملاحظات التصحيح أو تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile الأخير.