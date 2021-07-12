الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين 2021 في مختلف الشركات بالسعودية

في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركات التأمين لكل العملاء القائمين بها عن ضرورة توزيع مبلغ فائض التأمين الذين يحملون الوثائق التأمينية، ومن خلال اللوائح التنفيذية قامت الشركات بالإعلان عن هذا، ويتم كل ذلك لتنفيذ إرشادات البنك المركزي السعودي ، وأكد البنك للشركة بقيامه بتلك الخطوة نظرا لضرورة ، حيث انة فى المملكة العربية السعودية قد يكون هذا الأمر فى مختلف شركات التأمين هنا حيث انه قامت بطرح خدمة الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين 2021 لجميع عملائها وذلك من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بها ، حيث أن يكون المبلغ الفائض لدى عمليات التأمين التى يتم صدورها من البنك المركزي السعودي وهو الممثل الفارق بين التأمين التجاري وايضا التأمين التعاوني ، ويتم توزيعه من خلال الشركات على مدار أعوام التأمين السابقة.

يوجد بالمملكة العربية السعودية شركة تدعى الدرع العربي، حيث إنها تعد من أكبر وأشهر الشركات التأمين الممثلة اليها، حيث انها تقدم الكثير من الخدمات ويتم تقديمها على هيئة صورة إلكترونية وذلك من خلال الموقع الرسمي لها ، ومن أفضل الخدمات المتاحة لدى الشركة ، خدمة الاطلاع على مبلغ فائض التأمين ويمكن أن نصل اليه عن طريق اتباع هذه الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول على رابط منصة الشركة الإلكترونية.

وعندما يتم فتح النافذة، يجب ادخال البيانات المطلوبة من رقم الوثيقة وأيضا رقم الهوية.

يتم إدخال رقم الحساب.

نقوم بإدخال رقم الجوال وايضا رقم التحقق المرئى الظاهر.

وفى النهاية نقوم بادخال بالتحقق من البيانات التي تم إدخالها ثم نقوم بالنقر على كلمة ارسال.

ويتم انتظارعندما تقوم المنصة بفتح نافذة جديدة من خلالها يتم عرض جميع البيانات.

من خلال المنصة الإلكترونية ، أتاحت الشركة التعاونية امكانية التسجيل لجميع عملائها وأيضا امكانية الاستعلام عن قيمة الفائض بكل يسر وذلك عند اتباع الخطوات التالية وهي كالاتي: