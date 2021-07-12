نتائج التاسع 2021 بحسب الاسم الثلاثي سوريا موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

بحسب ما أعلنت وزارة التربية السورية عن نتائج التاسع حسب الاسم 2021، فإنه يمكن الحصور عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy وذلك بجميع أقسامها، وقد كشفت الوزارة عن أوائل الطلاب بجميع محافظات سوريا، وفي ظل الإقبال الكبير على السيرفر، وللحصول على نتيجة التاسع يمكن الدخول على رابط نتائج التاسع 2021 بحسب الاسم وتنشيط الاختيارات الصحيحة، وادخال الاسم.

نتائج التاسع 2021 حسب الاسم

قامت وزارة التربية السورية moed.gov.sy بالإعلان عن نتائج التاسع يوم 7يوليو2021، في تمام السابعة مساءً، وذلك بجميع فروعها، وقد فعلت الوزارة رابط النتائج عبر موقعها على الإنترنت بحيث يمكن الاستعلام عنها حسب الاسم، كما يمكن الاستعلام عن نتائج التاسع بحسب الاسم الثلاثي أو بحسب رقم الاكتتاب وفق ما تتيح الوزارة من خلال هذه الخدمة المتميزة لاستخراج النتائج.

حول نتائج البكالوريا 2021

أعلنت الوزارة أنه قد تقدم لاختبارات البكالوريا القسم العلمي عدد 126181طالبًا، وقد نجح منهم عدد 80491طالبًا، وذلك بنسبة نجاح63.79%، أما القسم الأدبي فقد تقدم لاختباراته عدد 67886طالبًا، وقد نجح عدد35221 طالبًا، بنسبة نجاح تعادل52.14%.، وقد تقدم لاختبارات البكالوريا القسم الشرعي عدد1585 طالبًا، وكانت نسبة النجاح 60.19% بواقع 954طالبًا، بينما تقدم للقسم النسوي 3396 طالبة، الناجح منهن 1637طالبة.

ويمكنكم الاستعلام أيضاً عن نتائج البكالوريا 2021 بحسب الاسم وقد دخل امتحان المهنية القسم الصناعي 17302طالباً، الناجح منهم عدد7206 طالباً، ونسبة النجاح هي41.65%، وبالقسم التجاري تقدم عدد 11063طالباً، منهم 4377طالباً قد نجحوا، وكانت النسبة39.56%.

نتائج التاسع moed.gov.sy

أكد بيان وزارة التربية أن موقع الوزارة سيكون بوابة الاستعلام الأساسية عن النتائج ومنها نتائج التاسع بحسب الاسم وسيتم الإعلان عن الراسبين والناجحين بالأسماء على الموقع، وكذلك الأوائل مع بيان تفصيلي بالدرجات لجميع الطلاب، ويمكن للطلاب الحصول على كشوف درجاتهم في اليوم الثاني لإعلان النتائج على الموقع، ولكي يحصل الطالب على بيان درجاته غليه أن يدخل اسمه، واسم المحافظة، ورقم اشتراكه، وأن يختار القسم الدراسي الذي ينتمي له.

وتحظى نتائج التاسع سوريا لهذا العام باهتمام الطلاب وآبائهم اهتمامًا شديدًا، فهي مرحلة حرجة ويتحدد على أساسها مستقبل الطلاب، ومؤهلهم المستقبلي، وحياتهم العملية فيما بعد، وكان الطلاب في سوريا بالمرحلة الثانوية قد أتموا اختبارات التاسع بمدارسهم بتاريخ 21يونيو2021، وقد توزعت اللجان بمعرفة الوزارة على مستوى محافظات سوريا مع اتخاذ كافة التدابير للوقاية من كورونا.

وجاء ضمن التدابير الاحترازية الاهتمام بارتداء الطلاب والمشرفين للكمامات، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب داخل لجان الامتحان، وعدم تبادل الأدوات، وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب بشكل يومي، وبذلك نكون قد استعرضنا نتائج التاسع حسب الاسم في سوريا للعام الدراسي 2021، مع بيان نسب النجاح لجميع أقسامها.