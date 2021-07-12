جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أنه لا حصانة لأى متورط فى أى موقع كان بحادث انفجار ميناء بيروت البحرى، مشددا على أن المجلس النيابى سيكون مع القضاء الى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، مشددا على أن الحصانة فقط هى لدماء الشهداء وللوطن ولكرامة الإنسان وللدستور والقانون وليس لشريعة الغاب.





وأوضح برى، فى بيان له اليوم بمناسبة ذكرى عدوان يوليوعام 2006، لذوى الشهداء وللجرحى والمتضررين من جريمة إنفجار ميناء بيروت، أن هذه الجريمة الوطنيه أصابت كل اللبنانيين فى الصميم، ولن يقبل تحت أى ظرف من الظروف أقل من معرفة الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها ومعاقبة كل من تسبب بها فى أى موقع كان، موضحا أن أقصر الطرق إلى الحقيقة هى بتطبيق القانون بعيداً عن التحريض والتجييش والسمو بقضية الشهداء وقدسيتها فوق أية اعتبارات سياسية او إنتخابية أو شعبوية. جدير بالذكر أن عددا من أهالى ضحايا حادث انفجار ميناء بيروت نظموا أمس الأول مسيرة انطلقت من ساحة الشهداء (ميدان الاحتجاجات والمظاهرات الرئيسية ببيروت) بالعاصمة اللبنانية بيروت وحتى مقر مجلس النواب الذى يقع بالقرب من الميدان ومنها إلى مقر وزارة الداخلية اللبنانية ثم مقر إقامة وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمى، وذلك للمطالبة بالإسراع فى تحقيق العدالة وكشف المسئولين عن حادث انفجار ميناء بيروت الذى وقع فى الرابع من أغسطس الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس النواب اللبنانى: لا حصانة لأى متورط فى حادث انفجار ميناء بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.