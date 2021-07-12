نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في سابقة بالوطن العربي.. مصرف الإمارات المركزي يدشن أول عملة رقمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في خطوة غير مسبوقة ويمكن وصفها بالتاريخية، أعلن مصرف الإمارات المركزي ، اليوم الإثنين، عن تدشين أول عملة رقمية في تاريخ البلاد بل هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي بأسرها، ووضعت السلطات المالية الإماراتية لذلك المشروع الاقتصادي الطموح، أهدافًا استراتيجية ومخططًا زمنيًا مداه 3 سنوات.

في السطور التالية نستعرض أبرز وأهم تفصيلات الخبر، كما وردت من الوكالة الرسمية الإماراتية للأنباء “وام”، بالإضافة إلى أبرز المنجزات الاقتصادية التي أعلنها أيضًا مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الساعات القليلة الماضية.

مصرف الإمارات المركزي .. عملة رقمية جديدة

ضمن توجهاته الاستراتيجية نحو رقمنة الاقتصاد المحلي، كشف مصرف الامارات المركزي عن أهم وأبرز مخططاته التنموية وأهدافه الاستراتيجية خلال الفترة ما بين عام 2023 و2026 والتي جاء في طليعتها، إصدار أول عملة رقمية في الوطن العربي.

ووفق لـ وكالة الأنباء الإماراتية المعروفة اختصارًا بـ “وام”، أعلن المصرف المركزي الإماراتي ، اليوم الإثنين، أن يهدف إلى تحقيق 7 أهداف رئيسية خلال المرحلة المقبلة، تشمل:

أن يكون ضمن أفضل 10 مصارف مركزية على مستوى العالم، داعيًا شركائه لإمداده بتوقعاتهم حول الاحتياجات المتوقعة من المصرف في المستقبل. إصدار عملة رقمية. دعم عملية التحول الرقمي بالنسبة لقطاع الخدمات المالية والمصرفية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا عبر مواكبة التكنولوجيا الحديثة وخصوصًا في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. الاستفادة القصوى من التكنولوجي في شقي أنظمة التأمين والأنظمة الرقابية بشكل عام. استخدام بنية تحتية خاصة بالهوية الرقمية، لغرض تعزيز الشمول المالي، إضافة لتحقيق الوصول الأمثل والأسرع للخدمات المالية. العمل على تطوير البنية التحتية السحابية المالية، بشكل قوي وآمن، لتوفير أفضل خدمات للقطاعين المالي والأمني، وكي تكون تنافسية وأكثر ابتكارًا. دعم الاقتصاد الأخضر في الإمارات.

ووفقًا لتلك التوقعات أو الأهداف الاستراتيجية، حدد المصرف المركزي في الإمارات منتصف يوليو الجاري، بغرض مشاركة الشركاء في الدارسة التي أعدها وأطلقها المصرف لهذا الغرض، والتي وضع لها عنوانًا عريضًا هو “التوقعات والاحتياجات المستقبلية للشركاء”.

تجدر الإشارة، إلى أن إطلاق البنك المركزي الإماراتي لتلك الدراسة، إنما يصب في جانب دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق أهداف المئوية أو ما يُعرف بـ ” مئوية الإمارات 2017 ” – والتي تشير إلى مرور 100 عام على تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة – بحيث تكون الدولة الخليجية الأفضل على مستوى العالم في شتى المجالات.

وتحظى فكرة إصدار العملات الرقمية، باهتمام عالمي واسع النطاق:

حيث شهدت القيود والإغلاقات التي فُرضت على غالبية دول العالم بسبب جائحة كورونا، إقبال شعبي واسع النطاق على العملات المشفرة، فضلًا زيادة معدلات التجارة الإلكترونية والشراء والبيع والدفع عبر الإنترنت.

درست دولتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في وقتٍ سابق، إمكانية استصدار “عملة رقمية مشتركة”.

من جانبه، يدرس البنك المركزي الأوروبي، التابع للاتحاد الأوروبي، إصدار عملة رقمية أوروبية موحدة تُعرف بـ”اليورو الرقمي”.

كما تعتزم الصين السماح باستخدام عملات رقمية مشفرة خلال فترة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين العام المقبل.

نتائج مبشرة

في إحصائية اقتصادية جديدة، كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع لإجمالي الأصول المصرفية في البلد الخليجي، بنسبة بلغت 0.4% في نهاية شهر مايو الماضي.

وأوضح المصرف الإماراتي أن الأصول المصرفية الإجمالية، وصلت إلى 3.18 تريليون درهم في مايو، بينما بلغت 3.17 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل الماضي.

وفي البيانات الصادرة عن المصرف المركزي بالإمارات ، اليوم الإثنين، تراجع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة بلغت 0.7%، بحيث وصل إلى 1.75 مليار درهم في أواخر مايو الماضي، نزولًا من 1.76 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي.

وأوعز البنك المركزي الإماراتي السبب في ذلك، إلى انخفاض الائتمان المحلي بنسبة بلغت 0.8%، في مقابل ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 0.5%.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على الإعلان الإماراتي الهام من مصرف الإمارات المركزي بشأن تدشين أول عملة رقمية إماراتية ضمن مخطط وأهداف استراتيجية تمتد من 2023 وحتى 2026، بالإضافة إلى أهم وآخر الأخبار بشأن الأصول المصرفية لدى البنك المركزي الإماراتي ومعدل الائتمان المصرف.