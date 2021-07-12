نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخدمة الآلية للبطاقة المدنية وطريقة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخدمة الآلية للبطاقة المدنية تسهل الكثير من الخدمات إلى الوافدين في الكويت حيث تقدم الدولة الكويتية ممثلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكثير من الخدمات الخاصة بالبطاقة المدنية منها الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية وكذلك تجديد البطاقة المدنية ومن الخدمات المهمة التي تقدمها الهيئة الخدمة الآلية للبطاقة المدنية، والتي تسعى الدولة إلى تنفيذها من خلال عدة وسائل سهلة وبسيطة عبر المنصة الرسمية الخاصة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بهدف توفير الوقت والجهد والتقليل من الزحام في مقار الهيئة، وسوف نتعرف على آلية الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني 2021.

الخدمة الآلية للبطاقة المدنية

تبذل الهيئة العامة للمعلومات المدنية جهود كبيرة حتى توفر للمواطن الكويتي والمقيم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبطاقة المدنية، ومن هذه الخدمات الخدمة الآلية للبطاقة، والتي تتمثل في توفر الإمكانية الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني وحجز موعد لمراجعة هيئة المعلومات المدنية.

حجز موعد البطاقة المدنية

نوهت الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أهمية قيام كافة الأشخاص المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة بحجز موعد مسبق قبل قيامهم بمراجعة مقار الهيئة، لاسيما الراغبين في الحصول على البطاقة المدنية ويمكن حجز موعد الهيئة العامة للمعلومات المدنية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة، والقيام بفتح تبويب نظام حجز المواعيد، ومن ثم النقر على “بدء الخدمة”، والتي يظهر من خلالها نافذة، وعلى المستخدم حجز موعد جديد من تلك القائمة.

يقوم المستخدم بإدخال الرقم المدني ورقم الجوال في الحقول الفارغة المخصصة لها.

القيام باختيار الفرع المناسب من القائمة، ثم على المستخدم القيام باختيار مكتب تسليم البطاقات والمعاملة المطلوبة.

يقوم المستخدم بتحديد عدد المعاملات المطلوبة، ومن ثم يقوم بالنقر على أيقونة “التالي”.

واتباع الخطوات والتعليمات بطريقة سليمة حتى يتم الانتهاء من حجز الموعد.

يجب على المستخدم الاحتفاظ بالباركود لتقديمه أثناء مراجعة وزيارة الهيئة.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني

أتاح الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة العامة للمعلومات المدنية لكافة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت إمكانية الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية، عبر ما يلي من آلية: