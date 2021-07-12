الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحات مختلفة ضد كورونا

الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحات مختلفة ضد كوروناحذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الجمع بين اللقاحات ضد «كوفيد-19»

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، خلال إفادة عبر الإنترنت: «إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع (بين اللقاحات)».

وتابعت سواميناثان: «سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها».

(وكالات)