الاتحاد الأوروبى: الوضع فى تيجراى يزداد سوءا والإقليم معزول عن المنطقة

جدة - نرمين السيد - وقال بوريل، فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، بحسب "سبوتنيك"، إن "الوضع فى إقليم تيجراى الإثيوبى يزداد سوءا رغم وقف إطلاق النار والإقليم تم عزله عن المنطقة".

وأضاف أن "الوضع فى إقليم تيجراى الإثيوبى يتطلب التفكير فى إجراءات مشددة والوضع يزداد سوءا رغم وقف إطلاق النار".

وفى وقت سابق من الأسبوع الماضى، أعلنت سلطات إثيوبيا السماح لطائرات المساعدات الإنسانية بالوصول إلى إقليم تيجراى، لكن رئيس الطيران المدنى الإثيوبى أكد عدم وصول أى رحلات من هذا النوع إلى الإقليم حتى الآن.