بريطانيا تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا 

سجلت بريطانيا اليوم الإثنين 34471 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 31772 سجلت في اليوم السابق.
بريطانيا تسجل ارتفاعا بإصابات كوروناجونسون يحذر من أن جائحة كورونا لم تنته مع استعداد إنجلترا لتخفيف القيود
وبحسب البيانات تم أيضا تسجيل ست حالات وفاة جديدة، بعد تسجيل 26 حالة وفاة يوم أمس الأحد.
كما أظهرت البيانات أن 45.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وأن 34.9 مليون شخص تلقوا جرعتين.
هذا تتزايد حالات الإصابة اليومية بكورونا في بريطانيا منذ أكثر من شهر، لكن يبدو أن برنامج التطعيم السريع أضعف الصلة بين العدوى والوفيات، مع بقاء الوفيات اليومية منخفضة.
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