استظهار الآن.. فورا رابط نتائج التاسع 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب والاسم ثلاثي عبر موقع وتطبيق وزارة التربية السورية

ينشر لكم ثقفني، رابط نتائج الصف التاسع 2021 سوريا حسب الاسم، حيث اشتدت نسبة البحث عبر جوجل من قبل أولياء الأمور وعشرات الآلاف من طلاب الصف التاسع في سوريا، وذلك من أجل التعرف على الموعد الحصري لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية، ويمر الطلاب بحالة من القلق والتوتر بسبب الوقت الذي ينتظرونه لإعلان وزارة التربية السورية عن اصدار نتائج التاسع، وفي هذا السياق وطبقا لتصريحات عدد من المسؤولين فإن الإعلان عن ظهور نتائج التاسع الدورة الأولى سيكون قبل تاريخ 16 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن نتائج التاسع يوم الجمعة بحد أقصى، ويترقب الطلبة والطالبات الموعد الذي سيلعن فيه عن النتائج، وأطلقت وزارة التربية الموقع المخصص والرسمي للاستعلام عن النتائج، وفي هذا المقال نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

نتائج التاسع 2021 سوريا حسب الاسم

يمكن لطلاب الصف التاسع الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 حسب الاسم، بالاضافة إلى إمكانية التعرف على النتيجة حسب رقم الاكتتاب، وأكدت الوزارة بأن أعمال التصحيح الخاصة بأوراق اجابات الطلاب شارفت على الإنتهاء، حيث سيتم خلال وقت قريب رصد درجات الطلاب ومن ثم رفعها عبر موقع الوزارة، وسيتاح للطلاب بعد الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة، الحصول على النتائج الخاصة بهم، وتسائل الكثير من الطلاب حول موعد اصدار نتائج التاسع، وكما ذكرنا سابقا سيكون الإعلان عن النتائج ما بين تاريخ 13 يوليو و16 يوليو، وسنبقى معكم في كل تحديث تذكره الوزارة من أخبار بخصوص النتيجة.

رابط نتائج التاسع 2021 سوريا

وفرت وزارة التربية رابط نتائح التاسع 2021 سوريا، حيث أكدت الوزارة بأنه عملية الاستعلام عن النتائج والحصول عليها بشكل إلكتروني، وذلك حرصا من الوزارة على سلامة الطلاب للحد من تفشى الوباء المستجد، كما توفر الوزارة الوقت والجهد على أبنائها الطلاب عن طريق الحصول على نتيجة التاسع إلكترونيا، كما أن اختبارات الدورة الأولى لطلاب التاسع قد جرت وسط إجراءات احتياطية كما تم اتخاذ جمي التدابير الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وكافة القائمين على العملية التعليمية.

تطبيق نتائج التاسع 2021

أعلنت وزارة التربية عن اطلاق تطبيق نتائج التاسع 2021، وقد أتاحت الوزارة إمكانية تحميل التطبيق بشكل مباشر، حيث يتيح التطبيق التعرف على النتائج بدلا من موقع الوزارة، ونستعرض لكم الرابط المخصص لتحميل التطبيق، حيث يمكن تحميل تطبيق النتائج من خلال الرابط التالي هنا، كما يمكن الاستعلام عن نتائج التاسع حسب الاسم عبر موقع الوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة.

أولا، يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية السورية من هنا. ثانايا اختيار البحث عن النتيجة من خلال الاسم أو بحسب رقم الاكتتاب ثالثا اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب. رابعا الضغط على أيقونة إبدا البحث.

تقدم لامتحانات الصف التاسع 2021 الفصل الثاني الدورة الأولى نحو 283.704 طالب وطالبة، وذلك من كافة المدن والمحافظات السورية، وأكدت وزارة التربية السورية بأن نسبة النجاح لهذا العام أعلى منها للعام الماضي 2020، وهكذا نكون أعزائنا الطلاب قد انتهينا من عرض كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الصف التاسع السوري، في حالة كان لديكم أي استفسار يرجى ترك تعليق بالأسفل.