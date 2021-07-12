مواصفات ايفون 13 برو ماكس الجديد ..موعد نزوله وسعره في السعودية مميزاته وعيوبه

مواصفات ايفون 13 برو ماكس ، سوف تقوم شركة ابل العالمية قريبا بطرح سلسلة جديدة من جوال iphone pro 13 في الأسواق المحلية في السعودية والعالمية أيضآ ،حيث تشمل هذه السلسة أربعه أصدارات مختلفين وهم ايفون 13 برو ماكس و ايفون 13 برو وايفون 13 ، وايفون ميني ، حيث يعد جوال ايفون 13 برو ماكس من أهم جوالات هذه السلسة حيث يشمل هذا الجوال علي الكثير من المميزات من أهمها أن الشاشة من ماركة itpo oled وهي من قبل شركة سامسونج ،هذه الشاشة مميزة لأنها محمية بطبقة قوية من الزجاج الصلب مما يجعل لديها القدرة علي تحمل أي خدوش أو صدمات ، كذلك طراز هذا الجوال مميز عن السلسلة الذي سابق وقامت شركة ابل العالمية بطرحها لأنة يدعم خاصية touch id ,face id ,ويدعم أيضآ شبكات الجيل الخامس والرابع والثالث وبه العديد من المميزات الأخرى الذي سوف نقوم بذكرها بعد قليل.

والآن جميع مواطنين السعودية يتساءلون عن موعد طرح ايفون 13 برو ماكس في الأسواق ، حيث من المحتمل أن موعد نزوله في السعودية سوف يكون في شهر سبتمبر القادم من العام الجاري 2021 ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم المزيد من المعلومات حول ما يخص جوال ايفون 13 برو ماكس الجديد مثل مواصفاته وأسعاره تابعونا.

مواصفات ايفون 13 برو ماكس2021

وإليكم نقدم أهم مواصفات ايفون 13 برو ماكس الجديد وهي:

سوف يتم طرح الجوال ايفون 13 برو ماكس بثلاثة أصدارات مختلفة لسعة الجوال الأول بسعة 128 جيجا بايت بالإضافة إلي الذاكرة العشوائية التي تصل إلي 8 جيجا رام ، والثاني يأتي بسعة تصل إلي 256 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 8 جيجا رام أيضآ ، والمساحة الثالثة والأخيرة تصل إلي 512 جيجا بايت بإضافة أل 8 جيجا رام ذاكرة عشوائية، ولكن هذا الجوال لا يدعم أضافه كارت ميموري .

بثلاثة أصدارات مختلفة لسعة الجوال الأول بسعة 128 جيجا بايت بالإضافة إلي الذاكرة العشوائية التي تصل إلي 8 جيجا رام ، والثاني يأتي بسعة تصل إلي 256 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 8 جيجا رام أيضآ ، والمساحة الثالثة والأخيرة تصل إلي 512 جيجا بايت بإضافة أل 8 جيجا رام ذاكرة عشوائية، ولكن هذا الجوال لا يدعم أضافه كارت ميموري . يوجد في الكاميرا الخلفية اربع كاميرات لخصائص متعددة وهما : الكاميرا الأولي بدقة 24 ميجا ،فتحة العدسة f/1.6 من نوع wide وهي دبل بكسل ، وتعتبر الكاميرا الأولي هي الكاميرا الأساسية من بين الأربعة ،وتدعم أيضأ المثبت البصري حيث تستخدم لأحدث تقنيات التثبيت للصور .

والكاميرا الثانية تصل دقتها إلي 20 ميجا بكسل وفتحة العدسة f/2.4 من نوع ultrawide ، وهي تعمل علي أمكانية التصوير الواسع والتقريب ،أيضآ وتدعم المثبت البصري والتكبير والتصغير دون أن يؤثر ذلك علي جودة الصورة.

أما الكاميرا الثالثة تاتي بدقة 16 ميجا بكسل تدعم خاصية أل zoom.

والكاميرا الرابعة والأخيرة دقتها 12 ميجا بكسل يوجد بها مستشعر عمق ،وهي المسئولة عن تصوير الصور البورترية وتقوم بعملية العزل في الصورة ويطلق عليها النمط الليلي.

يدعم جوال ايفون 13 برو ماكس خاصية nfs.

يصل طول الجوال إلي 160.8 وعرضة 78.1 ويصل سمكة إلي 7.4 ملي ووزنة 228 جرام.

الجوال يدعم وجود شريحة أو أتنين علي حسب سوق الدولة الموجود بها الهاتف، ونوع الشريحة التي يدعمها هي nano sim .

به كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميجا بكسل .

كذلك يوجد للجوال عده ألوان وهما الأبيض الذهبي والقضي والأحمر والأزرق والأسود.

أيضآ يدعم نظام التشغيل ios 15.

يوجد جوال ايفون 13 برو ماكس في سوق الأمارات بسعر 5800 درهم. كذلك يوجد وفي أسواق المملكة العربية السعودية بسعر 6000 ريا سعودي. في السوق المصري بسعر 26000 ألف جنية مصري . أيضآ يوجد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلي 1600 دولار أمريكي، ولكن يختلف السعر أيضآ بناءا علي مساحة الإصدار.

من أكبر عيوب ايفون 13 برو ماكس أنة لا يدعم أي مساحة تخزين خارجية .

أنة لا يدعم أي مساحة تخزين خارجية . لا يشمل عند شراءه الشاحن أو سماعة الأذن.

وكذلك وزن الجوال ثقيل إلي حد ما .

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والآن نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالتنا ،نتمني أن نكون قدمنا ما تحتاجون من معلومات حول مواصفات جوال ايفون 13 برو ماكس وموعد نزوله في السعودية .