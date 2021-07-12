قوات تيجراى تعلن انتزاع بلدة مهمة فى إثيوبيا وتتقدم جنوبا

وقال المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى" جيتاشيو رضا، لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، إن قوات تيجراى سيطرت على بلدة كوريم التى تبعد 170 كيلومترا جنوبى مقلى (عاصمة الإقليم) وإنها تتقدم للسيطرة على بلدة ألاماتا التى تبعد 20 كيلومترا أخرى جنوبا.
وبحسب "روسيا اليوم"، ذكر جيتاشيو أن الجبهة ترغب فى استعادة حدود ما قبل الحرب وفتح روابط النقل للسماح بانتقال الناس والمساعدات الغذائية.
وأشارت "رويترز" إلى أنه لم يتسن لها التأكد من هذا الزعم بصورة مستقلة بسبب انقطاع الاتصالات بالإقليم.
وأجبر الصراع قرابة مليونى شخص على الفرار من منازلهم، كما أجبر حوالى 400 ألف شخص على العيش فى مجاعة.
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